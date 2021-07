Crece recaudación por combate a fraude fiscal

Ciudad de México— La persecución de la defraudación fiscal ha permitido recaudar lo equivalente a dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y con ello se evitó endeudar al país y que no se impusieran nuevos impuestos durante la crisis del Covid-19, señaló el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda.

Durante su participación en el segundo Seminario “Combate a la defraudación fiscal”, organizado por Thompson Reuters, dijo que en otras crisis económicas se aplicaron nuevos impuestos y creció la deuda.

“En 2020, en plena pandemia, en la parte baja del ciclo económico, la actividad económica se fue a cero, el petróleo llegó estar en cero pesos, el dólar se fue a 25 pesos, y ahí con las medidas que se tomaron, con la reforma penal fiscal, con la persecución de la defraudación fiscal, no sólo la recaudación no cayó, no cayeron los ingresos tributarios, sino que de 2019 a 2020 las percepciones subiieron 170 mil millones de pesos, no se endeudó al país, no se pidieron nuevos créditos y no se pusieron nuevos impuestos”, aseguró Romero Aranda.

Enfatizó que en 2020 el incremento a la recaudación no se explica sin el combate a la defraudación fiscal.

Comparó este momento con la crisis de 1995 donde la caída de los ingresos tributarios fue de 370 mil millones de pesos, además de que el IVA se elevó de 10 a 15 por ciento. Asimismo surgió el Fobaproa, que costó cerca de 800 mil millones de pesos al país.

En la crisis del 2008-2009, los ingresos tributarios cayeron cerca de 370 mil millones de pesos y el IVA se incrementó de 15 a 16 por ciento, además de que se estableció el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y la deuda se incrementó 10 puntos del PIB, recordó el procurador.

Afirmó que la cantidad de recargos y multas que se han pagado en lo que va de la administración ha sido cuantiosa y mencionó casos emblemáticos como el pago de 8 mil millones de pesos que realizó una cadena de supermercados y otro pago de 2 mil millones de pesos de una empresa del sector siderúrgico.

“En acuerdos reparatorios de empresas tuvimos cerca de 35 mil millones de pesos. Esto fue una recaudación que fue esencial en momentos críticos de la pandemia, en momentos donde no había actividad económica, las vacunas se pudieron comprar gracias a la recaudación que se generó”, afirmó.

Romero Aranda adelantó que están celebrando convenios con entidades federativas para aplicar la reforma penal fiscal a nivel nacional.

“Antes, el único proveedor que tenía la Procuraduría Fiscal era el SAT. Hacían sus auditorias, las mandaba a la Procuraduría Fiscal y se presentaban las querellas.

Con esto lo que estamos consiguiendo es que la Procuraduría Fiscal no sólo tenga un proveedor, sino que tenga 32 proveedores adicionales que lleven a cabo actos de investigación y como la Procuraduría Fiscal es la única autoridad que tienen la legitimación para presentar querellas por defraudación fiscal, nos los manden, nosotros presentemos las querellas respectivas, y ya sea en acuerdos reparatorios o en sentencias condenatorias, les hagamos la cobranza gratis a todas esas entidades”, afirmó.