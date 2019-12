Crece más deuda que PIB

La deuda pública gubernamental al mes de septiembre tuvo un crecimiento por encima del Producto Interno Bruto (PIB) que fue de 2.8%, de acuerdo con información publicada por la organización México ¿cómo vamos?.

Según las cifras, al cierre del tercer trimestre del año la deuda pública del país tuvo una tasa anual de crecimiento de 6.5%, lo que significó un monto de 11 billones 035 mil 785 millones de pesos, es decir, 3.7% más que el crecimiento anualizado del PIB.

“Este indicador nos muestra los préstamos totales tanto internos como externos contraídos por el Gobierno federal para satisfacer el gasto público. Hay que recordar que la deuda tiene como principal objetivo generar obra pública y generar inversión, sin embargo, el objetivo general es que la variación anual de la deuda no sea mayor al crecimiento del PIB, situación que no se ha logrado en lo que va del año”, explicó el economista, Javier Sánchez Carlos.

El también exrector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez comentó que actualmente la economía del país está atravesando por un escenario de recesión.

“El panorama está soportado por el mismo Inegi, así como por organizaciones privadas que están señalando un comportamiento frío de la economía y que debe generar las preocupaciones necesarias para fomentar e impulsar actividades y estrategias encaminadas a un crecimiento a partir del 2020, que además reduzca la deuda”, dijo.

En el comparativo de “México ¿cómo vamos?”, diciembre del 2018 cerró con cifras de 10 billones 829 mil 907 millones de pesos, lo que representó una tasa de crecimiento anual de la deuda pública del 7.3%, mientras que el PIB registró una tasa del 6.4% en datos nominales, es decir, no deflactados.

Con respecto al mismo período pero de 2018, el segundo trimestre del año pasado registró cifras de 10 billones 366 mil 833 millones de pesos, lo que representó un crecimiento porcentual anual de la deuda de 10.3%, mientras que el PIB mantuvo una tasa de 7.4%.

La deuda como porcentaje del PIB se ubicó en 46.1% al mes de septiembre, mientras que al cierre del 2018, los números se ubicaron en 44.6%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



