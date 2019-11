Crece EU; México estancado

Las políticas internas que se han implementado en Estados Unidos y México han provocado un marcado desfase en el crecimiento económico entre ambos países en lo que va del 2019, aseguró el economista Juan Eleuterio Muñoz Rivera.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) en México registró una variación anualizada de 0.1% en el primer trimestre, mientras que en el segundo período alcanzó un 0.3% y una caída a -0.4% en el tercer trimestre del año.

Por otra parte, el Buró de Análisis Económicos de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés) indicó que el vecino país mantuvo una variación anualizada del PIB apenas por encima del 3% en el primer trimestre del 2019, un crecimiento del 2% en el segundo período y 1.9% en el tercer trimestre del 2019.

“El tema es la política de fortalecimiento interno que ha estado implementando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunado a los aranceles interpuestos a China, Taiwán y otros países que ha generado que algunas empresas cambien de proveedores o no se lleven sus plantas, sino que las instalen en Estados Unidos y son acciones que están dando resultados en el crecimiento interno del vecino país”, dijo Muñoz Rivera.

En el caso de México, aseguró que las políticas internas implementadas no están alentando a la inversión y la economía en general, factor por el cual se agrava el desfase entre ambos países.

“Aquí se ha desalentando el crecimiento y allá hay hasta incentivos para las empresas que se están instalando en Estados Unidos. En México no se ven planes o estrategias para el próximo año que ayuden a cambiar el panorama, en el paquete económico se ven cosas que desincentivan al empresario, hay una especie de persecución y dificultades en el tema fiscal, situaciones que no alientan la inversión y el crecimiento económico en territorio nacional”, dijo.

Agregó que otro de los factores que han influido en nulo crecimiento de la economía mexicana ha sido la cancelación de diferentes programas y proyectos. Mientras que en el vecino país, los números como la creación de empleos se ha mantenido en niveles positivos.

“A menos que se empiecen a cambiar algunas políticas aquí en México, no se ve una mejora en el panorama, sin embargo, lo peor es que las circunstancias en lugar de incentivar la inversión, podría alentar la informalidad entre los mexicanos”, comentó.



