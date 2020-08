Crece empleo informal

Archivo/El Diario / Gente camina en un mercado de ‘segundas’

Monterrey— En junio pasado, unos 4 mil 700 millones de personas en el país volvieron a laborar, pero de ellas 3 mil millones, el 63 por ciento, lo hizo en la informalidad, reveló ayer la “Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo” (ETOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así, el total de ocupados –tanto en la formalidad como en la informalidad– pasó de alrededor de 43 mil 600 millones en mayo a 48 mil 300 millones en junio, cifra todavía menor en unos 7 mil 400 millones a los 55 mil 700 millones con trabajo estimados para marzo, antes de la pandemia.

En un análisis, Banorte señaló que el empleo generado en el país durante junio fue de baja calidad.

“En primer lugar, de los 4 mil 700 millones de empleos nuevos, 3 mil millones corresponden al sector informal, por lo que la tasa de informalidad laboral continuó al alza, a 53.0 por ciento en junio contra el 51.8 por ciento en mayo”, anotó.

“Segundo, los nuevos empleos se concentraron en la parte baja de la distribución salarial, con 3 mil 500 millones de los 4 mil 700 millones (73.5 por ciento) situándose entre 1 y 2 salarios mínimos”.

Del lado positivo, destacó que la tasa de subocupación bajó de mayo a junio, al pasar de 29.9 a 20.1 por ciento, con una reducción total de 3 mil 400 millones de personas.

La ETOE reveló que aunque en junio creció el número de ocupados en 4 mil 700 millones, también aumenteo la cifra de desocupados en alrededor de 900 mil.

La razón técnica es que el mercado laboral (la Población Económicamente Activa, PEA, compuesta por las personas en edad de trabajar, 15 años y más, que además dicen estar dispuestas a hacerlo) también subió, de 45.5 millones a 51.1 millones de mayo de junio.

En los dos meses previos a la reapertura de junio, la PEA fue significativamente menor porque hubo mucha gente que, sin tener empleo, ni siquiera le interesó buscarlo.

El Inegi reportó que con el mayor número de personas sin trabajo en junio, la tasa de desocupación subió en ese mes a 5.5 por ciento, desde el 4.2 en el previo.

“Esta tasa de desocupación es la mayor desde junio del 2011 y se encuentra apenas 0.2 puntos porcentuales por debajo del pico de la Gran Recesión, de 5.7 por ciento, en agosto del 2009”, dimensionó aparte Banco Base.

Anotó que la tasa de desempleo en México es baja en comparación con las de otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde se ubicó en 11.1 por ciento en junio.

“Lo anterior se debe a que la tasa de desocupación en México no ha reflejado las condiciones reales del mercado laboral, derivado de que el desempleo abierto no contempla a las personas desalentadas en la búsqueda de trabajo, por lo que esas personas son registradas como parte de la Población No Económicamente Activa disponible –aquellas personas que se encuentran disponibles para trabajar, pero han desistido de buscar trabajo–, lo cual genera un “desempleo disfrazado”.

“Esto es lo que ha sucedido en estas condiciones extraordinarias, donde las personas han optado por no buscar un empleo en la espera que se reabra la actividad económica y retomen sus actividades originales o debido a que se encuentran desalentados a salir a buscar un empleo ante las restricciones de movilidad”, dijo.