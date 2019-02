Crean empresas coalición pro T-MEC en EU

Ciudad de México— Un grupo de empresas y asociaciones estadounidenses lanzaron hoy la USMCA Coalition, agrupación que tiene como fin impulsar la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Congreso estadounidense.

"Somos un grupo de compañías y asociaciones estadounidenses trabajando para asegurar la aprobación en el Congreso del T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés)", se lee en el sitio web de esta unión.

Entre las empresas miembro se encuentran AT&T, Canadian Pacific, Cargill, Citigroup, DHL, Google, Johnson & Johnson, Microsoft, Mars Incorporated y Toyota.

El propósito es guiar al Congreso de Estados Unidos para que se ratifique el T-MEC, para lo cual expone que se mantienen las tarifas de libre acceso para los exportadores que envíen sus mercancías a México.

En el caso de Canadá, abunda, se mantiene el libre acceso en el 99 por ciento de los productos estadounidenses.

También se destaca la generación de empleos, pues el Tratado contribuye con 11 millones de trabajos en Estados Unidos.

De igual forma, menciona que el comercio con México y Canadá ha crecido, y considera al acuerdo de suma importancia para los agricultores de ese país.

Asimismo, refiere al apartado de comercio digital que se incluyó en el texto, el cual es un nuevo tema que no se incliyó en el todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) porque aún no era un área tan desarrollada.

El pasado 30 de noviembre se firmó el T-MEC por los Presidentes de México y Estados Unidos, así como por el primer Ministro de Canadá, en Buenos Aires, Argentina.

No obstante, aún no entra en vigor porque se está esperando la ratificación del Congreso mexicano, del estadounidense -el que ha presentado más complicaciones-, y del Parlamento canadiense.