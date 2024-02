Coronan su proyecto

Un evento especial para celebrar una alianza estratégica fue el que organizó la empresa BRP (Bombardier Recreational Products, por sus siglas en inglés) la mañana de este viernes para inaugurar una nueva sucursal de OXXO dentro de su planta Juárez 3, ubicada en el boulevard Francisco Villarreal Torres (número 11500).

Con la presencia de directivos de la empresa, como Regis Gagnon, vicepresidente de Operaciones de Juárez; Pierre Beaudoin, gerente general de Juárez 3; Jesús Burciaga, director de Recursos Humanos Juárez 3 y Stephanae Blanchet, gerente de Proyectos, además de Jorge Quiñonez, quien es gerente de Operaciones de OXXO.

En punto de las 11:10 am se realizó el corte de listón para abrir oficialmente esta sucursal, que se encuentra en el comedor de la empresa y que tendrá un horario de 6:30 am a 1:30 am. “Esto es un modelo ya probado. Es la corona que quisimos poner en la búsqueda de BRP para encontrar satisfactores de bienestar para nuestros empleados, realmente esto atiende una necesidad básica de nuestros empleados”, comentó durante la inauguración Jesús Burciaga, director de Recursos Humanos Juárez.

Además de la venta de diferentes productos de canasta básica, esta sucursal de OXXO también ofrecerá a los empleados de BRP todos sus servicios, como depósitos o envíos económicos, pagos de diferentes servicios, entre otros.

“Estamos muy contentos, esto lo iniciamos hace cinco años en la Planta 1 en respuesta a una necesidad de nuestra gente para tener servicios como pago de gas, luz, agua, teléfono y nos dimos a la tarea de buscar un socio estratégico para este servicio y nos encontramos a OXXO, ellos siempre han tenido disponibilidad de apoyarnos, logramos esta sociedad y la hemos extendido hasta nuestras plantas de Ciudad Juárez”, declaró Burciaga después del evento.

Ahora la empresa BRP puede presumir que sus tres plantas de Ciudad Juárez cuentan con una sucursal de OXXO dentro de sus instalaciones, pues en 2019 se inauguró la tienda de la Planta 1 y en 2023 se hizo lo mismo en la Planta 2. También la Planta de BRP Querétaro cuenta con una sucursal, inaugurada en 2021, por lo que es la cuarta tienda OXXO que tiene BRP en todo el país.

“La idea es poner al alcance de nuestra gente la compra artículos de primera necesidad y evitarles el viaje a la tienda después de salir y antes de llegar a su casa, tenemos una red de transporte que los traslada a su hogar, pero a veces no hay una tienda cerca en la que puedan comprar su artículos, sobre todo para aquellos que trabajan en el segundo turno”, explicó Jesús Burciaga después del corte de listón.

También en este evento se inauguró un área de esparcimiento dentro de la planta, a un costado del comedor y de la tienda OXXO. Ahí, los empleados podrán descansar y tomar un poco de aire, además de entretenerse con un juego de fútbol de mesa.

La Planta BRP Juárez 3 inició operaciones desde agosto de 2021, por ahora son sus instalaciones más novedosas, no sólo de esta frontera, también de todo México.

BRP es una empresa líder global en el mundo de los productos para deportes motorizados, embarcaciones y sistemas de propulsión, que son construidos con ingenio y un intenso enfoque desde hace más de 80 años.

PARA SABER…

