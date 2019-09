Convoca ITESM a emprendedores

Una excelente forma de festejar el mes patrio es iniciando tu propio negocio, por lo que el INCmty, una plataforma de emprendimiento del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) lanzó tres convocatorias para el starup de tu proyecto.

El objetivo de esta plataforma del ITESM es ofrecer nuevas oportunidades para inspirar, desarrollar y vincular a emprendedores latinoamericanos durante todas las etapas del arranque de su proyecto; el interesado tiene hasta el 17 de septiembre para inscribirse a cualquiera de las convocatorias.

La convocatoria INC B-Challenge está diseñada para todos los universitarios mayores de edad y recién egresados con no más de dos años de haber culminado sus estudios, que quieran emprender.

Este programa es un ‘bootcamp’ o capacitación con duración de 3 días, donde 500 personas desarrollan su idea de negocio para proponer soluciones basadas en tecnología digital. Se les brinda apoyo y mentoría de expertos como IBM, para lograr convertir esa idea en un proyecto emprendedor.

Por otra parte se abrió la convocatoria para el programa INC Spotlight, diseñado para quienes estén en la etapa de idea y quieran participar en un concurso de 200 equipos, donde los mejores planes de negocio serán escuchados y evaluados en un pitch final de 5 minutos por un grupo de mentores, jueces y expertos de diferentes industrias para cualquier emprendedor.

Finalmente, el concurso INC Prototipaje está dirigido a universitarios con emprendimientos en etapa de prototipo y, por primera ocasión, está abierto para estudiantes de todas las universidades dentro y fuera del país.

En esta categoría se busca que 200 equipos de 1 a 5 personas que hayan desarrollado prototipos de nuevas tecnologías, enfocados a soluciones de necesidades humanas y sociales, compitan “pitchando” durante cinco minutos frente a un panel de jueces que evaluarán su componente de innovación.

INCmty lleva siete años impulsando y promoviendo el emprendimiento en México y Latinoamérica, y de acuerdo con Josué Delgado, CEO de dicho centro, se ha logrado impulsar más de 200 proyectos a través de convocatorias como INC Accelerator.

Tan sólo en 2018 se entregaron más de 3.4 millones de pesos para el desarrollo de proyectos. El reto es que para el año 2025 facilite la inversión de 1 billón de dólares a empresas innovadoras y transformadoras que cuenten con iniciativas icónicas e inspiradoras.

