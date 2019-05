Contrata Walmart a director de tecnología para competir con Amazon

Walmart Inc. está contratando a un exejecutivo de Amazon.com y de Alphabet Inc. de Google a fin de que se encargue de la tecnología global, creando un nuevo puesto de alto nivel ahora que la mayor empresa minorista del mundo intensifica sus esfuerzos por competir con Amazon, publicó The Wall Street Journal.

A partir de julio Suresh Kumar será el jefe de tecnología global y jefe de desarrollo, anunció la empresa el lunes. El jefe directo de Kumar será el director general Doug McMillon.