Continúan fricciones entre EU y China

Nueva York— El conflicto comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales como China, México y la Unión Europea continuará hasta las elecciones estadounidenses del 2020, aseguró César Rojas, economista global de Citi.

“Existe 60 por ciento de probabilidades de que se mantengan los conflictos comerciales hasta noviembre de 2020”, afirmó durante el Encuentro de Periodistas Latinoamericano de Citi (2019 Citi Media Summit).

“Actualmente Estados Unidos tiene gran apalancamiento para la negociación con China y el resto de países con los que tiene conflicto”, afirmó.

“Desde que inició la Administración de Donald Trump el crecimiento de China y México ha bajado, mientras que Estados Unidos se ha expandido”, dijo.

“La Administración estadounidense está convencida de que la economía de Estados Unidos no es sensible a las tensiones comerciales”, afirmó.

Rojas destacó que los indicadores de renta variables, como el S&P 500, han mantenido una trayectoria al alza, mientras que el Shangai Composite y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de México han bajado.

“Si los mercados de renta variable colapsan, el Gobierno estadounidense buscará un pacto con China, pero eso no ha pasado ni se prevé que pase”, estimó.

Actualmente, Estados Unidos busca presionar a China por acuerdos referentes a la protección de la propiedad intelectual, pero no se han hecho avances importantes.

En el frente japonés y europeo, Estados Unidos ha tratado de imponer acuerdos que permitan mayores exportaciones agrícolas; no obstante, no se prevé que ninguno de estos mercados cedan a la presiones.

“Por el lado mexicano, si bien la Administración de Trump ha reconocido los avances para detener el flujo migratorio de Centroamérica, el riesgo de imposición de aranceles no es cero”, afirmó Rojas.

“La ley de Emergencia Nacional (International Emergency Power Act) no ha sido cancelada. En cualquier momento se puede retomar”, advirtió.

“Para 2019 se prevé un crecimiento global de 2.7 por ciento, pero de escalarse las tensiones comerciales el crecimiento global será de menos de 2 por ciento”, estimó el economista de Citi.

Los países más expuestos a la guerra comercial en América son Canadá, México, Colombia y Brasil.

No obstante, a largo plazo México y Canadá pueden ser beneficiados de las tensiones comerciales por la relocalización de la producción asiática, sujeta a mayores aranceles, hacia estos países.



Mantienen confianza en México



“México continúa siendo un país interesante para la inversión, a pesar de la inestabilidad vivida en los últimos años”, sostuvo Eduardo Cruz, director de banca corporativa e inversión de Citi.

“En los últimos años toda Latinoamérica se ha vuelto una región inestable por cambios políticos y crisis económicas”, expuso durante el Encuentro de Periodistas Latinoamericano de Citi (2019 Citi Media Summit).

“En México la incertidumbre proviene de la no renovación del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y los cambios del nuevo Gobierno”, afirmó.

“El país destaca dentro de Latinoamérica por ser el único que aún tiene grado de inversión por las calificadoras crediticias”, refirió Cruz.

Si bien la confianza del consumidor ha venido retrayéndose en los últimos meses, estimó que los ingresos de Citi en el mercado de mexicano a través de Citibanamex seguirán creciendo.