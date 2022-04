Continúa desabasto de energía

El freno a la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador no resuelve la crisis de generación de energía que enfrenta Ciudad Juárez, donde la necesidad de MVA (megavoltamperios) es cinco veces más grande de lo que proyecta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó Jesús Manuel Salayandía, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El líder de los industriales manifestó que la capacidad de la CFE está rebasada, lo que ha frenado la llegada de inversiones nuevas.

“Aquí el tema es que aunque no pasó la reforma, el panorama en Juárez es muy complicado: somos de los principales consumidores de energía porque tenemos muchas maquilas y la CFE está en una crisis con la falta de infraestructura”, expresó.

Se pierden oportunidades

“Por el momento que se vive, hay muchas empresas, sobre todo de Asia, que quieren aterrizar en Ciudad Juárez, pero no pueden porque no hay certeza en la electricidad”, agregó.

Recordó que entre 2022 y 2025 la CFE planea crecer en 100 MVA de los 500 que se necesitan en toda la ciudad, según un censo que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) realizó entre las empresas.

“Hemos estado en reuniones con la CFE, pero el problema es que nos ofrecen soluciones a tres años y en ese tiempo se pueden ir muchas inversiones”, resaltó.

La problemática se acentúa en la zona del suroriente, donde se tiene mayor demanda por parte de las maquilas, mientras que en el área de Anapra sí hay infraestructura para atender esa demanda.

Proponen cooperación

Ante ello, ese organismo propone que la iniciativa privada debería entrar al tema de la electricidad para ayudar a la CFE, que está rebasada en su capacidad.

“En estos momentos ya no podemos dejar la solución solamente a la CFE, el problema está en la infraestructura, no en la necesidad, por lo que aquí es donde debería entrar la iniciativa privada, que ahorita, así como están las leyes, sí puede invertir en infraestructura para que no nos limitemos en pedirle a la CFE”, resaltó el presidente de Canacintra.

Dijo que en dos semanas más se llevará a cabo una tercera reunión con la paraestatal para buscar soluciones para el problema que enfrenta Juárez.

En dichas reuniones participan todas las cámaras empresariales de la ciudad, como Canaco, Index, Transportistas, Agentes Aduanales, CMIC, Coparmex, entre otras.

