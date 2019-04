Contienen alza de gasolinas con menos IEPS

Ciudad de México– Por quinta vez en lo que va del año, la Secretaría de Hacienda (SHCP) intentará contener los precios de la gasolina mediante un descuento en los impuestos que componen el precio final del combustible.

No obstante, será la competencia entre gasolineras la que determine si el esfuerzo de Hacienda se traducirá en una baja del precio al consumidor.

De esta forma, en lugar de pagar un IEPS de 4.81 pesos por litro de gasolina Magna, que es la cuota normal, del 30 de marzo al 5 de abril, el pago será de sólo 3.31 pesos por litro; es decir, la dependencia otorgará un descuento de 31.19 por ciento en la cuota del IEPS de la gasolina de menor octanaje.

Este estímulo no se traducirá en un descuento directo en el precio de la gasolina, dado que el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) es sólo un componente más en la estructura del precio del combustible, mismo que se determina, en primera instancia por los precios al mayoreo, además de los costos de logística y transporte y, desde luego, el margen de ganancia del gasolinero.

Esto significa que las gasolinerías podrían trasladar al consumidor sólo una parte del estímulo.

La hipótesis bajo la cual Hacienda otorga el estímulo, es que las gasolinerías que mayor porcentaje del estímulo trasladen al consumidor y bajen precios, tendrán una ventaja competitiva respecto a las que no compartan los beneficios del estímulo.

En consecuencia, las empresas que pierdan clientes tenderán a ajustar sus precios a la baja y eso permitirá que los aumentos anuales de los combustibles no rebasen a la de inflación anual.

En el caso de la gasolina Premium, el estímulo acumulado, para el lapso del 30 de marzo al 5 de abril, es de 68 centavos por litro, con lo que la cuota de IEPS a pagar será de 3.38 pesos por litro, en lugar de 4.06 pesos de la cuota normal.

En el caso del diesel, la cuota será de 4.02 pesos por litro. En este energético se registró un alza de 17 centavos respecto a la semana pasada, en la que el pago fue de 3.85 pesos por litro. No obstante, el porcentaje del estímulo para este combustible será de 23.88 por ciento sobre la cuota normal.

De acuerdo con especialistas, el estímulo se activa o aumenta cuando sube el precio de referencia de la gasolina en Estados Unidos, que es el principal componente del precio final a la gasolina en México.

De esta manera funciona como un amortiguador, porque en ausencia de él subiría en el País bruscamente la gasolina cuando así lo hiciera en Estados Unidos.

"El estímulo al IEPS, ha sido una herramienta para controlar la volatilidad del precio y en ocasiones ha sido un subsidio total en México", señaló Kent Williamson, director ejecutivo de Refinación y Comercialización en América Latina de la consultora londinense IHS Markit.

Otros componentes del precio al consumidor de la gasolina en México son el margen de ganancia de las gasolineras, el costo de transporte, y otros impuestos, como el IVA.