Confirman llegada de dos Galaxy Note 10

Nueva York— No fue uno sino dos los teléfonos que Samsung preparó para celebrar el décimo aniversario de su línea Galaxy Note.

La empresa lanzó los nuevos Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10+, dos teléfonos inteligentes con pantallas de 6.3 y 6.8 pulgadas respectivamente, con los que buscará no sólo presumir lo mejor de la marca para el 2019 sino también llegar a nuevos públicos.

“Se investigó, se vio que el tamaño era para los fans el tema principal, pero para otra gente era la razón por la que no se atrevía, entonces ahora con estos dos equipos lo que pensamos es en la masificación, abrir la experiencia del Note para que llegue a otras audiencias”, dijo Pablo Tapia, director de Producto de Samsung México.

En el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Samsung presentó los nuevos teléfonos. Sin embargo, fue más una confirmación de lo que se había rumorado y filtrado en Internet desde semanas antes de la presentación oficial.

El Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10+ comparten características como desbloqueo por sensor de huella ultrasónico en la pantalla, un sistema de tres cámaras en la parte trasera con zoom óptico x2 y gran angular, pantallas Infinity-O con un pequeño agujero en la parte superior para colocar la cámara frontal de 10 MP y procesador Exynos 9825 o Snapdragon 855.

Además, ambos tienen funciones reforzadas de video: ahora será posible grabar videos en modo retrato o con ‘desenfoque dinámico’, como lo llama la empresa. También hay zoom para el micrófono, que funciona al hacer zoom en la cámara durante una grabación y que amplía el sonido. Y el S Pen, el accesorio insignia de la marca, también está mejorado con una batería de hasta 10 horas.

Sin embargo, además del tamaño, hermano mayor y menor tienen diferencias. La batería del Note 10 es de 3 mil 500 mAh y tiene carga rápida de 25 W, mientras que el Note 10+ tiene batería de 4 mil 300 mAh y soporta carga rápida de 45 W, aunque con un cargador que tendrá que comprarse por separado. Además, el Note 10+ tendrá 12 GB de memoria RAM contra los 8 GB del Note 10.

Los equipos estarán disponibles en México a partir de la última semana de agosto, con un precio de 22 mil 999 pesos para el Galaxy Note 10, con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, mientras que el Galaxy Note 10+ costará 27 mil 999 pesos con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento.