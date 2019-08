Confirma Secretaría de Economía cierre de representaciones

Ciudad de México— El cierre de las oficinas de representación de la Secretaría de Economía (SE) no afectará los flujos comerciales ni los de inversión, aseguró Graciela Márquez, titular de la dependencia.

Como parte de la política de austeridad implementada por el Gobierno mexicano cerrarán seis de las ocho oficinas de representación comercial en países como Uruguay, Canadá, China, Japón, Bélgica y Francia, y sólo quedaría vigentes la de Suiza, Ginebra y Estados Unidos.

En entrevista en el marco de la presentación de Prosoft y el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, la funcionaria negó que haya riesgos de perder inversión debido a que la labor de promoción se realizará desde las embajadas.

“La promoción no se suspende, continúa, tenemos muchos temas que desarrollamos desde la SE. No hay ningún riesgo porque muchas de las cosas que hacemos lo hacemos con las embajadas, cada una de las embajadas tiene personal que permite hacer este tipo de enlaces.

“No es una decisión tomada a la ligera, tenemos el personal dentro de la Secretaría para cubrir y que no haya ninguna afectación no a los flujos comerciales ni a los flujos de inversión”, subrayó Márquez.

La SE presentó dos programas de apoyos a empresas de distintos tamaños y giros industriales (Prosoft y Programa para la Productividad y Competitividad Industrial) los cuales cuentan con 600 millones de pesos para proyectos.