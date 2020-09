Confía Lear en reponerse de caída ocasionada por Covid

Omar Morales / El Diario / Trabajadores de la planta en su jornada de ayer

La pandemia por el Covid-19 llevó a empresas como Lear Corporation a presentar una caída de una cuarta parte en sus ventas.

Mario Cedillo, director de Recursos Humanos en el corporativo en México, detalló que, con el cambio de semáforo a amarillo, las maquiladoras tienen permiso ahora de operar con el 80 por ciento de su personal, por lo que esperan elevar la producción y reponerse pronto de los daños causados por la pandemia.

“Estamos pasando por una situación complicada, somos una compañía muy estable, no tenemos problemas económicos, sin embargo, la falta de productividad por la recesión y la pandemia, por supuesto que nos ha impactado”, dijo.

Comparado con antes del Covid-19, mencionó que Lear presenta en sus ventas una caída del 25%.

“Aún no nos recuperamos porque no hemos estado trabajando a la eficiencia apropiada y, a la vez, no está el 100 por ciento de los empleados”, resaltó.

La fábrica dedicada al maquilado de vestiduras para autos cerró durante abril y mayo sus 10 plantas en Juárez y pese a ello, aún se conserva la plantilla de 24 mil personas en México, manifestó Cedillo.

Cuando se retomaron actividades en junio, se inició con el 30 por ciento de la capacidad y después aumentó al 50, aunque desde el pasado lunes el Gobierno del Estado les autorizó elevarse hasta el 80 por ciento.

Cedillo agregó que la situación económica que vive la empresa es complicada no sólo en Juárez sino a nivel mundial.

Héctor Ornelas, gerente de Lear Río Bravo, detalló que hasta el momento las ventas están a un 75 por ciento del nivel que traían antes de la pandemia, aunque tienen esperanza de que cuando la ciudad cambie su semáforo epidemiológico a verde puedan recuperarse como ha sucedido en la Unión Americana.

“En Estados Unidos pararon las plantas y eso nos afectó automáticamente a nosotros, ellos ya están trabajado a un 100 por ciento, pero nosotros no alcanzamos a hacerlo por la cantidad de gente que tenemos y aunque ellos se recuperen en las ventas, nosotros no podemos hacerlo por lo mismo”, manifestó Ornelas.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx