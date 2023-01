Conectan a Pymes locales con EU

A fin de detonar la atracción de empresas regionales en ambos lados de la frontera, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) conecta a pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Ciudad Juárez con Estados Unidos.

Para ello, iniciaron acuerdos de entendimiento con autoridades de desarrollo económico y cámaras de El Paso y Nuevo México, enfocados en el ‘networking’.

“Ya empezamos a establecer relaciones con cámaras y gobiernos de El Paso y Santa Teresa para conectarlas con negocios de Juárez. Ésta es una región única y no puede ser que no lo aprovechemos. Nosotros estamos en el puro centro de la frontera entre México y Estados Unidos, tenemos acceso a los dos lados y no lo aprovechamos”, dijo Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra.

Menos corporativos

Agregó que la intención principal de hacer tratos con empresarios y Gobierno de El Paso y Santa Teresa es detonar la atracción de empresas más regionales y menos corporativos, que traigan mejores salarios.

“Incluso Pymes de Texas y Nuevo México que puedan trabajar desde aquí y que estén dispuestas a pagar mejor que los grandes corporativos.

La idea es formar sociedades con ellos también para que empresarios mexicanos puedan exportar sus productos, que es algo que les conviene más que venderle a la maquiladora.

Allá (en Estados Unidos) es más difícil que te regateen como lo hace aquí la maquiladora”, mencionó.

Un acuerdo ‘muy interesante’

Buscando esas sociedades y esas conexiones, detalló que el miércoles pasado estuvieron aquí los directivos de El Paso Chamber of Commerce y lograron un acuerdo muy interesante.

“Ellos van a aceptar a empresarios mexicanos en su cámara, y eso le va a permitir acceder a toda la asesoría que da la Cámara de Comercio de allá a sus empresarios”, dijo.

“El chiste es facilitarle a los empresarios mexicanos la asesoría para abrir los negocios, el ‘networking’ con posibles socios de negocios e incluso el acceso a créditos más baratos que del lado mexicano”, agregó.

