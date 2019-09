Condona 31 mil créditos Infonavit

Ciudad de México— A la fecha, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) registra 31 mil 21 créditos a los que se les condonó el último 10% o menos del saldo de su deuda, informó Carlos Martínez, director general del organismo.

El funcionario explicó que a la fecha se han ejercido recursos por 485.4 millones de pesos de un total de 900 millones que se aprobaron para el programa “90 Diez”.

El directivo detalló que se busca beneficiar a un total de 40 mil derechohabientes, con descuentos promedio de 15 mil 647 pesos.

“Es una propuesta que hizo esta administración para que aquellos trabajadores que hayan pagado el 90 por ciento de su saldo puedan tener un descuento de ese último 10 por ciento o menos”, mencionó.

“Esas 31 mil familias (beneficiadas) equivalen a siete meses que hubieran pagado y adicionales. Ya no los van a pagar, son siete meses que esas familias van a recibir su ingreso completo”.

Martínez Velázquez detalló que será al corte bimestral de noviembre cuando se determine un nuevo padrón de beneficiados, que alcanzaría los 40 mil derechohabientes al cierre de 2019.

Consideró que no hay afectación a las finanzas del Instituto ni al rendimiento que recibirán los trabajadores, pues los beneficiados practicante ya otorgaron rentabilidad al Instituto.

Incluso, el titular del Infonavit estimó que este año será uno de los que mayor rendimiento ofrezca a los trabajadores con una subcuenta de vivienda, por el recorte a gastos administrativos de 2 mil millones de pesos programado para este año.

“Del análisis que hicimos de estas familias decidimos muy claramente cuál era el porcentaje. Han generado una rentabilidad al fondo muy alta durante todos los años que han pagado”, dijo.

“De hecho, este año, conforme estamos viendo el cierre va a ser, yo creo, de los rendimientos más altos que dé el Instituto a los ahorradores”.

Los acreditados son notificados por medio de un aviso de suspensión de descuentos, por lo que no deben realizar ningún proceso, siempre que hayan liquidado el pago del 90% del saldo, que el crédito esté denominado en Veces Salarios Mínimos, con una vigencia mínima de 5 años y que no se registren retrasos en las mensualidades.