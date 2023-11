Condiciona diputada de Morena a IP

La diputada federal Susana Prieto Terrazas condicionó a empresarios juarenses a que la propuesta que harán llegar a la Cámara, en la que piden que la reducción de la jornada laboral sea gradual, sea sólo a través de la fracción de Morena, o de lo contrario la desecharán automáticamente.

“Aquí vino Susana Prieto a decir ‘si van a hacer alguna recomendación, o si van a meter algún programa de opción, métanlo a través de Morena, porque si lo meten a través del PAN lo vamos a tirar a la basura’; en esa radicalidad están”, mencionó Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez.

Dijo que no es que los empresarios no se hubieran puesto de acuerdo antes para hacer una propuesta hasta ahora que está a punto de aprobarse la reforma, sino que no han tenido apertura para ser escuchados.

Señaló incluso que el conversatorio con los integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) está endeble porque la comisión ya no quiere escuchar nada.

Además, en el parlamento abierto tampoco hubo apertura para las diferentes cámaras empresariales, agregó.

Ante esto, consideró que la propuesta de la diputada y de la fracción de Morena es política, debido a que es año electoral.

Dijo que aunque no pudo estar presente en la reunión la mañana del lunes entre los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la diputada debido a que venía en un vuelo retrasado, también es parte de dicho organismo y de la propuesta.

“Nosotros proponemos hacerlo paulatino porque primero nos subieron los salarios al doble en la frontera, y luego las vacaciones al doble, y luego ahora pretenden los aguinaldos al doble y reducir la jornada laboral”, mencionó.

Recalcó que el impedimento en la ciudad es que no hay mano de obra y será necesario traer gente de fuera para que cubra las vacantes.

“¿Dónde los vamos a poner a vivir?, la ciudad no aguanta, se necesita vivienda, infraestructura vial, escuelas, parques, alumbrado público, más Policía, hospitales… vamos a echarle otra vez problemas a la ciudad”, refirió.

La propuesta de la diputada se basa en países de Europa, donde al aprobarse la semana inglesa, había un desempleo de 10 mil trabajadores, quienes fueron colocados en las vacantes que quedaron disponibles, lo cual es totalmente diferente aquí.

“Ella trae muy bien comprendido lo que es el tema y las comparaciones con otros países, sobre todo europeos y las ventajas que trae para el trabajador, todo esto es cierto, lo que pasa es que nos falta infraestructura, esto no quiere decir que los colaboradores no se lo merezcan, yo estoy convencido de que hay que ir extendiéndole otras prestaciones”, enfatizó.

