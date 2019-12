Concluye hoy plazo para aguinaldos

Hoy termina el plazo para que trabajadores reciban su aguinaldo, aunque en el caso de empleados de Gobierno la fecha límite es hasta el 20 de enero.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) exhorta a los asalariados que no reciban esta prestación a interponer una queja en la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente.

En caso de que no se cumpla en tiempo y forma el pago de esta prestación, los empleadores pueden recibir sanciones de entre 50 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas desde los 4 mil 224 pesos hasta los 422 mil 450.

Todos los empleados que cuenten con un contrato activo y que hayan laborado el año completo o una parte tienen derecho a recibir la gratificación.

También aplica para los trabajadores que tienen un esquema de comisiones, agentes de comercio o seguros, vendedores y demás, mientras se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

Para un trabajador contratado como eventual, el patrón deberá pagar la parte proporcional al o los períodos laborados.

En cambio a los empleados del sector privado, el aguinaldo que les corresponde es de 15 días de sueldo o la parte proporcional, mientras que para los de Gobierno son al menos 40 días.

Para un trabajador por honorarios no hay obligación de recibir aguinaldo, sin embargo, si se tiene un sólo patrón y se cumple con un horario de trabajo de 8 horas diarias, se puede exigir derecho a recibirlo.

La Ley establece que el aguinaldo será lo equivalente a 15 días de salario como mínimo. En caso de no haber laborado el año completo, el patrón deberá otorgar la parte proporcional a los días trabajados.

Para saber el monto hay que calcular el sueldo diario dividiendo el sueldo mensual entre 30. Por ejemplo, si un empleado gana 10 mil pesos, entre 30 días, su sueldo diario es de 333.3 pesos.

Si se laboró un año o más: se debe multiplicar el sueldo diario por 15. La cantidad resultante será el monto que se deberá recibir de aguinaldo.



