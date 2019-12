Comunicación interna, clave para producir

Tener una comunicación deficiente dentro de las empresas puede provocar que toda la organización falle al momento de cumplir sus objetivos, generando así graves problemas para la compañía como pérdida de inversiones, de personal, entre otros, según explicó Isabel Medina Parra, capacitadora e investigadora de Colegio de la Frontera Norte (Colef).

“La comunicación efectiva es fundamental para el logro de los objetivos, no tenerla implica el riesgo de que toda la organización se venga abajo, de ese tamaño es el impacto”, comentó.

Medina indicó que cuando se logra una comunicación efectiva, significa que el mensaje emitido es realmente comprendido y aplicado por el receptor.

“Es importante, porque es un elemento determinante para el logro de los objetivos; si no logro emitir una instrucción clara, el resultado puede ser desastroso. La comunicación es una herramienta que fomenta la productividad, y mantiene relaciones laborales sólidas a todos los niveles”, dijo.

La investigadora explicó que cuando hay una mala comunicación dentro de las empresas uno de los riesgos que se corre es la desmotivación en el equipo de trabajo, lo que a su vez deteriora las habilidades y se traduce en un mal desempeño.

“Una mala comunicación puede provocar incluso la cancelación de certificaciones, debido a una baja productividad, lo que deriva en pérdida de inversiones que puede llevar a la quiebra a cualquier empresa”, comentó.

Asimismo agregó que de acuerdo con estudios, el 55% de la comunicación dentro de una empresa está relacionada con el lenguaje corporal, el 38% con el tono de voz y sólo el 7% aproximadamente, tiene que ver con el mensaje verbal.

“Aplicar buenas técnicas para comunicarse ahorran tiempo, dinero y esfuerzo, te permite incrementar los niveles de confianza de un equipo de trabajo, tener mejores resultados y la posibilidad de expandir los mercados con base a buenos indicadores de producción”, dijo.

Comentó que incluso una mala comunicación puede afectar los procesos de selección e inducción de personal, con lo que las empresas pueden perder hasta 400 dólares por persona que al final decide ya no colaborar para la compañía.

Algunas de las recomendaciones que la capacitadora ofreció fueron revisar de manera cotidiana los indicadores de ausentismo, puntualidad, calidad, así como la instalación de buzones de quejas para conocer las inquietudes del personal.

“Se debe poner atención a todos estos indicadores, qué tan abiertos somos. Los síntomas son fáciles, porque la gente ya no va o comienzan las renuncias masivas, llegan los problemas con la producción, los estándares ya no se alcanzan o se realizan con mucha dificultad, o comienzan las quejas del cliente”, puntualizó.



