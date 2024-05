Complica la 4T abrir empresas

Monterrey, México.- Si abrir una empresa en México ha sido complejo y tardado, ahora con el Gobierno de la 4T el tiempo se elevó aún más, pese a la mayor tecnología que hay para eficientar trámites.

Antes, afirmó Gregorio Canales, director general de la firma North America Investment Solutions (NAIS), desde elegir el nombre del negocio hasta abrirlo, darlo de alta ante el SAT y obtener el programa IMMEX (Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación) llevaba de dos o tres meses, pero ahora es de entre un año y año y medio.

"Todo cambió a partir de marzo del 2019; antes de esa fecha todos esos trámites y poder estar a un nivel operativo con el programa IMMEX te llevaba de dos a tres meses máximo, partiendo desde cero".

Por ejemplo, refirió, para elegir el nombre de la empresa antes se accedía al portal de la Secretaría de Economía y se ponía una lista de 10 o 12 opciones y en cinco minutos se sabía cuál podía usarse, pero hoy la respuesta electrónica tarda cinco días y el sistema sólo permite ingresar cinco opciones de nombres.

"El problema es que si te responden que ninguno es válido necesitas escoger otros cinco nombres y te llevas otros cuatro a cinco días hábiles", añadió Canales.

Emilio Cadena, presidente de Grupo Prodensa, expuso en un evento del Comce Noreste que los tiempos de apertura en México se triplicaron para arrancar una empresa con programa IMMEX.

Esto, señaló, en el caso de que la compañía haya encontrado una nave con electricidad en un parque industrial, porque si no, los tiempos se elevan aún más.

Lamentó que todo esto se da en un momento en el que las empresas extranjeras lo primero que preguntan es "¿qué tan rápido puedo arrancar?".

Cadena dijo que el Gobierno debe de tomar en cuenta que una empresa paga impuestos del 30 por ciento y eso es benéfico para el País.

"El Gobierno debería de pensar en cambiar su 'mind' y decir 'yo soy accionista del 30 por ciento de esa empresa en México' y no creo que no haya ningún accionista que diga 'arranca despacito por favor, invierte poquito', no, es 'cómo hacemos para crecer más rápido'.

"Y si el Gobierno es accionista del 30 por ciento de todos nuestros negocios, que nos ayude a arrancar más rápido", urgió.

Sergio Reséndez, director regional de Colliers, sostuvo que el retraso en los trámites tiene que ver con la austeridad del Gobierno federal.

"Muchos puestos de trabajo (en el Gobierno) fueron recortados o les bajaron el sueldo y con ello dejaron ir a gente especializada en la materia, a la cual no han podido sustituir", detalló.

"También le quitaron a los notarios la facilidad de generar el RFC para constituir empresas nuevas en una semana de espera y ahora son cuatro o cinco meses, según el tipo de industria".

El tiempo para obtener los estudios del Manifiesto de Impacto Ambiental, añadió, pasó de 3 meses a 10 y hasta a 12.

Los especialistas coincidieron en que los tiempos aumentaron más en la Secretaría de Economía, la de Medio Ambiente, la de Energía, Pemex, el SAT, Cenace y Conagua.