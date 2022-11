Compite México con Vietnam en ‘reshoring’

Ante la reubicación de empresas del continente asiático, principalmente de China, México compite con Vietnam para la atracción de esas inversiones.

Luis Manuel Hernández González, presidente nacional de Index, indicó que la competencia en este momento es con Vietnam, donde se ha estado quedando el 50 por ciento de las inversiones chinas.

Señaló que “tenemos que ver cómo jalarla y que ellos entiendan que el tiempo del mercado es lo mejor que ofrecemos; de las 10 ventajas que tiene México, la 8 es costo y la primera es el tiempo de mercado”.

Conflictos por resolver

Destacó que China está relocalizando sus operaciones en Vietnam pero no le conviene tanto por las tarifas arancelarias, sin embargo, el conflicto por el déficit de energía y agua en México es un freno, por lo que urge resolver esas problemáticas.

Indicó que la inversión que está llegando a esta frontera y al país ya no es tan grande, por lo que “tenemos que empujar más por los temas de energía y agua, que es lo que nos va a poder diferenciar contra la competencia que tenemos, que es Vietnam, porque china quiere que se quede ahí”.

Hernández González consideró que los retos para este 2023 serán precisamente la falta de energía eléctrica y agua, la alta inflación que seguirá impactando, el aumento de salarios y vacaciones, así como los cambios radicales en la industria médica, que podrían sacar de mercado a las empresas ya instaladas.

‘Empezar como región’

“¿Qué va a pasar con el panel de controversia? Esperemos que no nos subamos, que se negocie previo; tenemos que empezar como región, como región no estamos cumpliendo y no podemos llegar a los niveles que queremos llegar”, dijo.

Agregó que Chihuahua y Baja California son los estados que enfrentan el mayor problema de energía en el país, por lo que llamó a las autoridades municipales y estatales a tomar estos temas y empujar para resolverlos.

El presidente nacional de Index indicó que otro de los retos es el déficit de personal, que consideró se debe atacar de una manera diferente.

Dijo que, por ejemplo, el aumento de las vacaciones de seis a 12 días desde el primer año es realmente un beneficio para los trabajadores e incluso el país, que avanza en cuestión laboral y está a la par con otros países.

Sin afectaciones

Indicó que en cuestión de costos, las empresas ya pagan los 365 días del año al trabajador, por lo que “no te va a costar más, sólo moverás esos 6 días que los empleados se irán a casa”.

“No es que te cueste más, al contrario, le darás un beneficio en su mente al trabajador, los grandes ya lo dan”, reiteró el líder de la industria maquiladora en México.

Luis Manuel Hernández González estuvo en esta frontera la semana pasada para encabezar la celebración del Día de la Maquiladora, evento en el que pidió el apoyo de alcalde y autoridades estatales para en conjunto empujar a la industria maquiladora.

