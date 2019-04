Cómo ‘pellizcarle’ al fisco

Honorarios médicos, servicios profesionales de psicología y nutrición, colegiaturas en instituciones privadas y hasta gastos funerarios e intereses de Infonavit o Fovissste, son algunos de los egresos personales que se pueden deducir de impuestos.

Hasta el año pasado eran 250 mil personas físicas en Ciudad Juárez las obligadas a declarar sus ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque un gran número de contribuyentes realizan el trámite en búsqueda de saldo a favor.

De acuerdo con el portal SAT, son deducciones personales los gastos que como contribuyente tiene derecho a disminuir de los ingresos acumulables en la Declaración Anual del ejercicio.





Salud

En materia de salud se pueden presentar comprobantes efectuados por la misma persona que realiza la declaración, o bien, si son para su cónyuge, padres, abuelos, hijos y nietos por los siguientes conceptos:



• Honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición.

• Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales.

• Honorarios a enfermeras

• Análisis y estudios clínicos.

• Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente.

• Prótesis.

• Compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales.

• Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas.



Educación



En este rubro, se pueden presentar pagos de colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios, desde nivel preescolar hasta bachillerato.

Los límites anuales de deducciones son: 14 mil 200 pesos para preescolar, 12 mil 900 para primaria, 19 mil secundaria, 17 mil 100 en el caso de nivel técnico y 24 mil 500 pesos para bachillerato o su equivalente.



Otros



• Gastos funerarios de cónyuge o concubino/a, así como para de padres, abuelos, hijos y nietos.

• Intereses reales devengados y pagados por créditos hipotecarios, destinados a casa habitación, contratados con el sistema financiero, Infonavit o Fovissste, entre otras, y siempre y cuando el crédito otorgado no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión.

• Donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos.

• Aportaciones voluntarias al Afore.

• Pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda 5 por ciento.

De acuerdo con el SAT, el monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15 por ciento total de los ingresos de la persona física, incluidos los exentos o lo que resulte menor.

El año pasado, 250 mil personas físicas en Ciudad Juárez estuvieron obligadas a declarar sus ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio fiscal 2017. (Iris González / El Diario)



