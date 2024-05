Cómo los centros de datos frenan a las energía limpias

Nueva York, Estados Unidos.- La tecnología de punta está mandando a la red eléctrica de vuelta al siglo 19.

Una explosión de los llamados centros de datos a hiperescala en lugares como el norte de Virginia ha trastornado los planes de las centrales eléctricas para reducir el uso de combustibles fósiles. En algunas áreas, eso significa quemar carbón durante más tiempo del planeado.

Estos centros de datos gigantes proporcionarán la potencia computacional necesaria para la Inteligencia Artificial (IA). Están desencadenando una batalla entre las centrales eléctricas que intentan mantener las luces encendidas, las empresas tecnológicas a las que les gusta pregonar sus acreditaciones climáticas, los consumidores enojados por el aumento en los precios de la electricidad y los reguladores que supervisan las inversiones en la red y tratan de volverla verde.

La zona cero de la lucha es el "Callejón de Centro de Datos" del norte de Virginia. Alrededor del 70% del tráfico mundial de internet pasa por los centros de datos de la zona. Una telaraña de líneas eléctricas que conectan los centros de datos con la red eléctrica atraviesa vecindarios y parques.

Amazon Web Services, el negocio de computación en la nube de Amazon.com, invirtió 52 mil millones de dólares en Virginia entre el 2011 y el 2021 y planea invertir otros 35 mil millones de dólares para el 2040. El condado de Loudoun, Virginia, tiene casi 3.4 millones de metros cuadrados de espacio para centros de datos y se han propuesto 3.9 millones de metros cuadrados más.

Los centros de datos tienden a agruparse en lugares que tienen redes establecidas y acceso a un abundante suministro de energía. El auge de ChatGPT y modelos similares de IA de lenguajes grandes, que requieren enormes cantidades de potencia computacional, aceleró la demanda por los centros de datos.

Muchos de los nuevos centros de datos que llegan al norte de Virginia se conocen como de hiperescala, o instalaciones que son mucho más grandes que las generaciones anteriores de centros de datos. Las grandes utilizan tanta energía como la ciudad de Seattle.

Quieren más combustibles fósiles

Para muchas empresas de servicios públicos, la solución a la creciente demanda es mantener encendidas las centrales eléctricas a carbón durante más tiempo y agregar centrales eléctricas a gas natural para equilibrar las grandes expansiones de energías renovables.

Dominion Energy, que suministra electricidad a la mayoría de los centros de datos de Virginia, anticipa que su uso de energía se cuadruplique en los próximos 15 años, representando el 40% de la demanda de la empresa de servicios públicos en el Estado.

Las empresas de servicios públicos en Georgia y Carolina del Norte están agregando energía a partir de combustibles fósiles o considerando postergar el cierre de plantas a carbón para satisfacer las demandas de los centros de datos y otras industrias. Duke Energy dijo a los reguladores que necesita tres nuevas centrales eléctricas a gas en las Carolinas. De lo contrario, dice que tendrá que mantener abiertas las plantas a carbón.

Robert Blue, director ejecutivo de Dominion, dijo que la empresa anticipa que su carga máxima aumente al menos 5% cada año durante los próximos 15 años. "Vamos a seguir siendo un gran constructor de energías renovables. Estamos construyendo un gran parque eólico marino. Estamos construyendo mucha energía solar. Estamos agregando mucho almacenamiento", expuso Blue. "Pero también reconocemos que vamos a necesitar más gas natural para mantener las luces encendidas".

Y tecnológicas ser verdes

Las grandes empresas tecnológicas como Alphabet, Microsoft y Amazon figuran entre los mayores usuarios de centros de datos. También se han comprometido a lograr emisiones netas cero en todo el mundo en las próximas décadas.

Algunas están rechazando el uso de combustibles fósiles. Microsoft criticó la expansión de gas propuesta por Georgia Power, señalando que los planes subestiman la capacidad de la energía renovable para satisfacer la demanda. Las empresas de tecnología han advertido que las empresas de servicios públicos podrían perder clientes si queman más combustibles fósiles. Georgia Power indicó que su cartera protege la confiabilidad, apoya el desarrollo económico e incluye energías renovables y almacenamiento de baterías.

"No puedes arrojar tanta capacidad (de centro de datos) al sistema y no tener cierto grado de recursos fósiles para respaldarlo", afirmó Brian Janous, ex vicepresidente de energía de Microsoft. A principios de este año, Janous ayudó a lanzar Cloverleaf Infrastructure, que ayuda a grandes consumidores de electricidad a encontrar energía.

¿Y los ciudadanos?

Aunque los centros de datos pueden ser de gran beneficio para los gobiernos locales al brindar empleos e ingresos fiscales confiables, los residentes se quejan del constante zumbido que emana de las enormes estructuras y las líneas eléctricas que atraviesan sus vecindarios.

Una propuesta reciente de Dominion de 54.3 millones de dólares extendería una línea de transmisión 2.8 kilómetros y construiría una subestación para dar servicio a un planeado campus de centros de datos de Amazon. Amazon anotó que ha habilitado 19 parques solares en Virginia y es el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo.

Los grupos comunitarios consideran injustas las inversiones en la red de centros de datos, pagadas por todos los clientes. Elena Schlossberg, coordinadora de base de la Coalición para Proteger el Condado de Prince William, lo comparó con dividir la cuenta de un restaurante. "Están pidiendo una botella de vino tinto de 200 dólares... y a ti te sirven una ensalada César", manifestó Schlossberg.

Dominion también quiere construir una central a gas natural de mil megawatts, para épocas de alta demanda de energía, en el condado de Chesterfield, donde el año pasado cerró una planta a carbón. La empresa de servicios públicos aún está retirando millones de metros cúbicos de cenizas de carbón de estanques de almacenamiento en el lugar.

Nicole Martin refirió que el vecindario predominantemente negro tuvo una planta a combustibles fósiles durante casi 80 años. "Se supone que debemos soportar los riesgos para la salud y el medio ambiente cuando esta central eléctrica, esta energía, ni siquiera se utiliza para nosotros", manifestó.

Dominion dice que la planta es de vital importancia para la confiabilidad.

La energía eólica y solar no pueden satisfacer la demanda de los centros de datos las 24 horas del día, por lo que el crecimiento deberá complementarse con la generación de energía a base de gas natural, anotó Arshad Mansoor, CEO de la organización sin fines de lucro Electric Power Research Institute.

"Puedes ser un idealista... pero si eres realista, agregarás una tonelada de energía solar y puedes equilibrarla con gas".

La única otra opción a las nuevas plantas de gas es retrasar el retiro de las centrales nucleares y a carbón, afirmó.

Edición del artículo original The Wall Street Journal