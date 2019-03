Cómo logro mi crédito Infonavit

Tener un lugar donde vivir es una gran prioridad para todos, una casa a la cual llegar después de la jornada de trabajo, contar con un patrimonio propio, claro es un gran suelo. Pero, ¿Cómo se logra? Para poder dar solución a la demanda y necesidad de vivienda por parte de los trabajadores es que nace el INFONAVIT, pero ¿Qué es este Instituto? Y ¿Cómo funciona? El Instituto de la Vivienda para los Trabajadores conocido por sus siglas INFONAVIT, nació el 21 de abril de 1972, con el objetivo de cumplir con el derecho a la vivienda de los trabajadores, establecido en la Constitución de México. Cuenta con 3 diferentes tipos de participación: la del trabajador, de empresas y la del gobierno.

El Instituto puede otorgar créditos hipotecarios o relacionados a la vivienda, es decir, para comprar una casa, para construirla o para remodelarla; a diferencia de un crédito hipotecario con el banco, éste no será negado por tener un mal historial crediticio; sin embargo, para poder acceder a alguno de los créditos que otorga el instituto, es necesario que estés dado de alta ante el IMSS.

Poca es la información que los trabajadores tienen para obtener un crédito INFONAVIT, donde el principal requisito es contar con los 116 puntos necesarios para iniciar el trámite, pero ¿Cómo se acumulan esos puntos? Para ello, se determina bajo los siguientes factores: i) El salario diario integrado, antes de impuestos u otros descuentos; ii) La edad; y iii) La antigüedad en el empleo actual (bimestres cotizados de manera continua), para ello se utiliza una ecuación que de manera sencilla se resume así: Entre seis y 12 bimestres = 16 puntos. Entre 13 y 15 bimestres = 23 puntos. 16 bimestres o más = 38 puntos. Los puntos que se obtienen de esta manera son el indicador que permiten a la institución evaluar a los posibles candidatos para proporcionarles un crédito. Los puntos no son una equivalencia en cuanto a dinero, solo es un cálculo para otorgar el crédito, donde la antigüedad juega un factor determinante.

Dicho cálculo es dinámico y la cantidad de puntos puede variar conforme a otras especificaciones un poco más complejas para la naturaleza del presente comentario, sin embargo, si se estaba cotizando y por alguna razón se cambió de empleo, ello no implica dejar de cotizar, la única variante es que se pierde la acumulación de puntos por antigüedad del anterior trabajo. Al cambiar de empleo se puede decir que se pierde la puntuación que se había generado, por lo que al ingresar a un nuevo trabajo es necesario generar la puntuación necesaria para poder recibir el crédito INFONAVIT.

No obstante, si en el antiguo empleo se acumularon ya los 116 puntos necesarios para poder tramitar y obtener un crédito del INFONAVIT, entonces al cambiar de empleo se tienen dos meses para no dejar de cotizar ante Instituto y poder llevar a cabo el trámite correspondiente, so pena de poder perder esa antigüedad. Cabe mencionar, que todas las empresas están obligadas a cubrir las cuotas de manera bimestral, así que la empresa anterior tiene la obligación de pagar tu bimestre ante Instituto y verificar que una vez trabajando en el otro empleo se cotice antes de los dos meses de haber salido del anterior empleo, solo así se podrá seguir con los puntos acumulados, de otra manera se necesitará de 3 a 4 años para volver acumular los 116 puntos necesarios.

Es de reconocerse que en este nuevo Gobierno Federal se pretenda congelar los créditos otorgados, porque si bien es complicado poder obtener el crédito, más complicado aún es poder pagarlo, toda vez que es conocido por todos que los trabajadores pasan años y años de pagos y nunca se palpa una disminución real del adeudo, con esta postura millones de trabajadores se verán beneficiados.