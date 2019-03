Colocan en otras maquilas a extrabajadores de NAMS

Veintitrés empresas, entre maquiladoras y de servicios, reclutaron ayer a trabajadores de la empresa ‘golondrina’ North American Mailing Services (NAMS).

Se trata de un evento organizado por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) para tratar de ayudar a colocar a las 700 personas que se quedaron sin trabajo tras el cierre clandestino de la empresa norteamericana. Sin embargo, fueron unas 400 personas las que atendieron el llamado (algunas de ellas vecinas al área), pues señalaban que la contratación era por agencia y no de planta.

En el exterior de la compañía ubicada en el Parque Industrial Aerojuárez se instalaron carpas de las empresas con vacantes desde áreas operativas hasta administrativas, técnicas y de ingeniería.

Werner Co, Kelly Serivice, Bosch, BRP, MEJ, Genpact, Align, Foxconn, Electrocomponentes, Lear, Johnson Controls y Smurfit Kappa, fueron algunas de las que estuvieron reclutando gente. Además, se contó con la presencia de algunos hoteles como Lucerna y Holiday Inn, quienes ofrecieron vacantes de recamaristas, así como otras empresas como Famsa y Farmacias Guadalajara.

Además de operadores de producción, entre los afectados se encuentran jefes de grupo, personal de mantenimiento, ingenieros, personal de Recursos Humanos y hasta los gerentes.

Zazil Rubio, coordinadora de la oficina en Juárez del SNE, dijo que se busca encontrarles a todos un espacio en este evento organizado en conjunto con Índex, quien también tenía una carpa en ese punto.

Por parte del Gobierno del Estado se les apoyó con la condonación de la carta de no antecedentes penales y el acta de nacimiento.

Algunas empresas contrataron ahí mismo a los trabajadores, mientras que en otras se agendaron citas para las entrevistas.

Anel Flores, quien por más de nueve años laboró en NAMS, fue una de las que atendió el llamado, aunque mencionó que no encontró ninguna oferta atractiva.

“No hay la gran cosa, muchos trabajos son por agencia y aquí al menos teníamos planta”, dijo. Mencionó que desde el cierre de la empresa que se dio hace 15 días, ha sobrevivido con la semana devengada que se les depositó el viernes antepasado.