Colapsan precios del gas natural

Los precios del gas natural están colapsando en todo el mundo a medida que los suministros desde Estados Unidos a Australia inundan el mercado, lo que generó la preocupación de que algunos exportadores tendrán que reducir la producción y plantearán dudas sobre nuevas inversiones.



Si bien los precios generalmente disminuyen en esta época del año debido a que el clima templado en el hemisferio norte reduce la demanda, un auge en la producción del combustible para calefacción y electricidad está exacerbando la caída.



El choque se produce cuando las mayores compañías de energía del mundo se reunirán en la conferencia LNG2019 en Shanghái la próxima semana, y muchos están considerando si seguirán adelante con una ola de proyectos de exportación de gas natural licuado de miles de millones de dólares.



El comercio mundial ya está cambiando a medida que los precios más bajos eliminan los aspectos económicos del envío de gas de Estados Unidos a Asia e impulsan el atractivo de Europa como mercado.



La nueva producción de GNL de Australia, Rusia y Estados Unidos ha ayudado a impulsar los precios en Asia en más de un 50 por ciento este año después de un invierno más cálido de lo normal. Incluso cuando la preocupación por el cambio climático provoca un cambio hacia un gas más limpia en lugar del carbón, la demanda no está creciendo lo suficientemente rápido como para absorber el aumento de la oferta.



"El mercado del gas obviamente está experimentando una resaca invernal" después de que el clima cálido redujo la demanda, dijo Francisco Blanch, jefe de investigación de productos básicos y derivados a nivel mundial en Bank of America Corp. en Nueva York.



El índice de referencia de GNL de Asia, el marcador Japón-Corea, se ha reducido a más de la mitad desde el inicio del año a 4.375 dólares por millón de unidades térmicas británicas hasta el 26 de marzo.



En Europa, los futuros del Punto de Equilibrio Nacional del Reino Unido se negociaban en unos 4.50 dólares el viernes, un descenso del 44 por ciento este año en su peor trimestre en una década. Los futuros de gas de EU han caído más de 8 por ciento este año, dirigiéndose a la peor pérdida trimestral en dos años.



El desplome del gas está en marcado contraste con los precios del petróleo, que se dirigen a su mejor trimestre desde 2002, mientras la OPEP y sus socios reducen la producción en medio de una disminución en la producción de Irán y Venezuela.



Dado que el gas se produce como un subproducto de la perforación de crudo en lugares como la Cuenca Permica del Oeste de Texas, el rally de petróleo amenaza con exacerbar el exceso de gas.



Los precios del gas en Europa también están cayendo en relación con Estados Unidos, y si el diferencial se reduce aún más, los exportadores estadounidenses podrían verse obligados a recortar la producción, según Societe Generale.



El mercado se está colapsando a medida que más terminales de la Costa del Golfo diseñadas para enviar GNL al extranjero están listas para iniciarse, lo que crea la primera prueba real del apetito de los compradores por los cargamentos estadounidenses.



"Los precios podrían seguir cayendo y mantenerse bajos durante semanas, tal vez hasta un poco más cerca de la mitad del año, después de que el mercado se haya ajustado y superado las fricciones en la oferta, la demanda y el envío", escribieron ayer analistas de Citigroup Inc. en una nota a clientes.