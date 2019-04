Colapsa SAT ante declaraciones

A pocos días de que inició el mes para presentar la declaración anual de personas físicas, contadores reportan fallas en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, comentó que desde hace días los aplicativos del SAT presentan saturación, pues recién venció el plazo para personas morales y aquellos que realizaron su declaración de última hora colapsaron la página.

Mencionó que se espera que en días siguientes se normalice la situación y personas físicas puedan cumplir con esta obligación fiscal.

Quienes están obligados a presentarla son aquellos que percibieron ingresos al año hasta por 400 mil pesos, aquellos que emiten comprobantes por honorarios y perciben ingresos por su cuenta.

Sin embargo, asalariados que estén bajo este rango pero tengan gastos a deducir pueden presentarla para obtener saldo a favor, recordó el titular de los contadores.

Víctor Torres comentó que de acuerdo con una nueva regla emitida por el SAT los patrones tienen hasta el 15 de abril para hacer correcciones en los datos de trabajadores que aparezcan en la nómina y que no coincida con la información que tiene el fisco.

Explicó que de no coincidir los datos al momento de presentar la declaración los empleados no podrán obtener su saldo a favor, por lo que es importante hacer este ajuste.

La declaración corresponde al ejercicio fiscal 2018 y las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para presentarla.

De acuerdo con las reglas del SAT presentar la declaración de manera equivocada puede acarrear multas hasta por 35 mil pesos.



