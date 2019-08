Coincide JP Morgan en recesión técnica

Ciudad de México— La economía mexicana ha estado débil por algún tiempo y las cifras a mayo del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), un proxy del Producto Interno Bruto (PIB), dadas a conocer hoy, revelan que se encamina a un segundo trimestre con crecimiento negativo, lo que equivaldría a una recesión técnica, indicó JP Morgan en un reporte.

Por ello, dijo que tras las cifras del IGAE a mayo, ahora espera una caída de 0.5 por ciento en el PIB mexicano en el segundo trimestre.

JP Morgan se une así a Bank of America Merrill Lynch, que en días anteriores indicó que la economía mexicana estaba en una recesión técnica.

La correduría estadounidense señaló que las cifras del IGAE a mayo no fueron tan débiles como se temía y quedaron casi sin cambio, pero por debajo del 0.1 por ciento esperado, con lo que la actividad en general bajó casi 0.1 por ciento anualizado en el segundo trimestre.

JP Morgan destacó que aunque la economía está débil, hay algunos aspectos que muestran que esa debilidad no se distribuye de manera uniforme.

A través de los sectores, dijo, la debilidad se concentra en la producción industrial, y específicamente en los sensibles a la inversión, como la minería y, en particular, la construcción.

Consideró que esas tendencias probablemente se mantendrán en el corto plazo, como lo sugiere los datos comerciales de junio, que mostraron que las importaciones de capital cayeron 10.8 por ciento mes a mes.

En contraste, la manufactura parece haberse mantenido bien, probablemente creciendo más del 2 por ciento anualizado en el segundo trimestre, destacó.

Otro aspecto positivo fue la producción de servicios que mostró un crecimiento de 0.8 por ciento mensual en mayo, donde los servicios vinculados a la demanda interna aumentaron uno por ciento, y los dirigidos al exterior se beneficiaron de exportaciones sólidas y aumentaron 0.8 por ciento.

JP Morgan dijo que ciertamente las noticias de crecimiento son bastante desalentadoras, pero no es tan grave como podría parecer.