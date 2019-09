Clausura el SAT; luego averigua

Monterrey— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprendió una campaña en la que, sin averiguar razones, clausura los sellos digitales que habilitan a los contribuyentes a facturar y cobrar por la venta de bienes y servicios, lo que pone al borde de la quiebra a pequeñas empresas, denunciaron dueños de negocios afectados.

“Tengo tres semanas sin poder facturar y cobrar a mis clientes; el negocio sobrevivió ese tiempo con un préstamo de 700 mil pesos, pero no puedo más”, lamenta José Luis Heredia, propietario de ‘Frechones’, una planta fabricante de tortillas y derivados en Apodaca.

“Si en una semana el SAT no me restituye mis sellos, voy a cerrar”.

El pequeño empresario narra que ante las constantes amenazas y “cobro de piso” que le exigían los delincuentes de la zona, optó por mudar su negocio a unas bodegas ubicadas a 300 metros de su domicilio original, pero por falta de pericia en asuntos fiscales omitió dar aviso del cambio al SAT.

En 17 años de existencia el negocio prosperó con clientela como las cadenas Oxxo, HEB, Walmart y Bodega Aurrerá, entre otras.

“En la anterior ubicación de la empresa ahora viven mis padres, quienes recibieron la visita de verificación domiciliaria del SAT”, explica.

“Pero por una omisión, ahora el SAT me acusa hasta de que el negocio se dedica a vender facturas por operaciones simuladas de compraventa”.

Un caso más es el de un negocio inmobiliario, cuyo propietario pidió el anonimato.

“Hasta ahora permanezco sin poder facturar, pero los auditores del SAT me exigen el pago de 200 mil pesos, todo esto se presta para la extorsión”, expone.

Heredia en su narración dice que pidió al SAT que vayan a ver su maquinaria para que constaten que se trata de un negocio real, pero sin resultado y después de infinidad de vueltas con previa cita.

“Lo que me dicen en el SAT es que hay fila, que hay muchos casos, y sí, yo lo he comentado con conocidos y están preocupados también porque me dicen que ellos están en una situación similar”.