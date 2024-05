Circulan 20% menos dólares en la ciudad

Restaurantes, negocios de belleza, dentistas y otros giros resienten el impacto de la caída del dólar en Ciudad Juárez, pues el circulante de la divisa norteamericana decreció en un 20 por ciento, aseguró Elizabeth Villalobos Luna, presidenta local de la Cámara de Comercio (Canaco).

“Se ha notado un decremento en el flujo, en el efectivo, yo creo que un 20 por ciento ha caído”, puntualizó la empresaria, y resaltó que la moneda estadounidense que se maneja en esta localidad proviene en su mayoría de los visitantes de El Paso, que ya no se ven tan atraídos.

Destacó que si bien existe una reducción de los empleos en la industria que también ha impactado en el comercio y en el flujo de dinero, la situación se debe más a que los paseños prefieren no cruzar y ahorrarse el tiempo en los puentes, pues les sale lo mismo gastar allá que acá.

‘Ya no es lo mismo’

“Ya no es lo mismo, como antes que valía 20 pesos y venían a un restaurante o a estéticas, pues ya no vienen porque les sale lo mismo en El Paso que aquí, puesto que aquí no han bajado los precios. Ya no vienen y se ahorran el tiempo, los cruces y gasolina”, manifestó Villalobos Luna.

Ricardo García Aguilar, presidente de la sección especializada de centros cambiarios de la Canaco en este municipio, informó que los centros cambiarios locales registraron un 30 por ciento menos clientes en el primer trimestre de este 2024.

“Estamos presentando una escasez de dólares. La gente que trae dólares no los quiere soltar a un precio tan bajo y mucha gente de Estados Unidos está dejando de venir”, indicó. Ayer, la compra de dólares en centros cambiarios estuvo en promedio a 16.00 pesos y la venta en 17.00 pesos.

avargas@redaccion.diario.com.mx