Cinco tips para evitar abusos durante un viaje en las fiestas navideñas

Ciudad Juárez.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió cinco recomendaciones a los pasajeros que deseen realizar un viaje durante las fiestas navideñas para evitar abusos de autoridad por parte de las aerolíneas.

• Retrasos: en caso de ser menor a cuatro horas, las aerolíneas tienen la posibilidad de compensar al pasajero con descuentos en vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o promociones en alimentos durante el viaje. De ser un retraso mayor a este tiempo, es obligatorio que se otorgue un descuento no menor al 7.5 por ciento del precio del boleto.

• Cancelaciones: en caso de que sea por consecuencia de una mala práctica de la aerolínea, esta debe ofrecer al pasajero el reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, además de una indemnización no menor al 25 por ciento. El pasajero también tiene la opción de que su vuelo sea realice en un avión sustituto.

• Viaje redondo: las aerolíneas no deben negar el embarque a los pasajeros por no utilizar alguno de los segmentos de la trayectoria total, pues el pasajero puede utilizar cualquier segmento siempre que le haya informado a la aerolínea los motivos en un lapso no mayor a 24 horas.

• Perdida o daño del equipaje: las aerolíneas deben cubrir el precio total de la pieza dañada, pues sí se hacen responsables de daños durante el traslado de los bienes.

• Animales: deben ser transportados en una sección alejada de los pasajeros para evitar inconvenientes relacionados con ruido, olor o alergias. Se debe garantizar su seguridad en todo momento pues en caso de sufrir daños, la aerolínea puede ser denunciada.

Además, la Profeco recordó a los pasajeros que tienen derecho a un trato digno en el que el personal del aeropuerto, así como el de la aerolínea contratada les brinden toda la información necesaria acerca de sus alternativas y opciones de regreso o hacia un nuevo destino.