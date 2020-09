'Cierre de sucursales bancarias obedece a digitalización del servicio'

El Diario de Juárez El Diario / Presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua

Chihuahua.- El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada Márquez, señaló ayer que el anuncio del cierre de tres sucursales bancarias de BBVA Bancomer, obedece a la estrategia del sector financiero de migrar a la banca digital, ya que les genera más rentabilidad y menor costo.

Señaló que lo más probable es que otras grandes instituciones como Banamex, Santander y HSBC, anuncien también en breve el cierre de algunas de algunas sucursales en Chihuahua.

Informó que ahora habría unas 190 sucursales bancarias en la ciudad de Chihuahua, con al menos dos mil 200 empleados, pero hay que tomar en cuenta que son muy caras de operar.

Sada Márquez agregó que lo que ahora hace BBVA Bancomer de cerrar algunas sucursales es el principio de la estrategia para mejorar el servicio y disponer de la tecnología.

Desechó que este cierre de sucursales se deba a la pandemia del Covid-19, ya que es algo que se venía trabajando desde hace al menos cinco años, y tal vez este problema de salud, aceleró el proceso.

El banquero indicó que hay firmas, como el caso de Banregio, en donde parte del éxito se debe a la atención personalizada, ya que todavía hay mucha gente que quiere ese servicio.

No obstante, apuntó que ya la mayoría de las sucursales bancarias de las diversas instituciones no se ve el número de clientes que tenían antes y solo se puede ver algunas en unas cuantas horas de la jornada diaria, pero ya no es un lleno general.

El presidente del CBECh dijo que las instituciones financieras buscan hacer más eficiente la atención de los clientes por la vía digital o electrónica.

Planteó que la base de la pirámide de México es aún joven y es precisamente la que ahora hace mayor uso de la tecnología y que no requiere de servicios en sucursal porque tienen el acceso a sus clientes en su teléfono y computadora.

Indicó que, en este proceso de cambio y cierres de sucursales, algunos trabajadores tendrán que salir del sector y otros más serán reincorporados en otro tipo de servicio que se les requiera.

Finalmente, Héctor Sada dejo en claro que el banco que no entre a este proceso de digitalización corre el riesgo de tener serios problemas, estaría perdido, por lo que los servicios financieros digitales cobrarán mucho mayor importancia y uso.