Cierra operaciones NYT en Español

Ciudad de México— El sitio NYT en Español ha suspendido las actividades de su portal como sitio autónomo, informó el propio medio en su página de internet.

"Desde que lo lanzamos en 2016, el sitio produjo alrededor de 10 artículos de alta calidad por día, originales o traducidos del New York Times en inglés.

"Lanzamos NYT en Español como parte de un experimento que expandió nuestra cobertura a diferentes idiomas, en un intento de alcanzar y atraer más lectores internacionales", refiere en una nota para los lectores.

En el texto se señala que, aunque NYT en Español produjo alrededor de 10 artículos "de alta calidad por día", el sitio "no demostró ser financieramente exitoso".

Además, precisa que este cambio no afectará su cobertura de América Latina, donde tiene corresponsales en Medellín, Ciudad de México y Río de Janeiro.