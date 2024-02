‘Chihuahua, con oportunidad de ser un hub industrial’

Chihuahua.- Chihuahua puede ser un hub industrial y energético, pues se planeó así al tener acceso a la cuenca de gas más barata del mundo, Waha, en el oeste texano, lo que crea condiciones únicas, según sostuvo Rosanety Barrios, reconocida experta en energía.

Durante el foro “Energíanearshoring”, realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canacintra, Coparmex y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C. (Desec), bajo la moderación del experto en energía, medio ambiente y sostenibilidad, Víctor Gómez Céspedes, expuso que en el tema de electricidad no hay más margen de reserva, pues se agotó el verano pasado y no hay capacidad de generación agregada.

Desde el punto de vista nacional, dijo, falta capacidad de generación, transmisión y distribución.

Apuntó que el 75% de las plantas eléctricas utilizan combustibles contaminantes y las nuevas también (2025 en adelante con base en gas natural = contaminan), las redes de transmisión eléctrica son insuficientes, la distribución eléctrica es anticuada y pierde electricidad.

En ese sentido, señaló que el nearshoring necesita electricidad nueva y limpia que no ha sido planeada

Indicó que la electricidad tiene un costo que para algunas personas está distorsionado, pues la publicidad oficial dice que en México la electricidad es barata, pues hay subsidios importantes que finalmente se pagan con los impuestos.

En este sentido señaló que los subsidios que se han pagado en casi cinco años por 366 mil millones de pesos, representan el 40% de todo el gasto en salud para 2024.

Las pérdidas de CFE en el mismo periodo (96 mil millones de pesos) pagarían la instalación de paneles solares en 1.6 millones de casas, expuso.

En el tema de gasolina, señaló que se estima que entre el 30 y 40% de todo el comercio de gasolina y diésel en México es ilegal, lo que representa un hoyo fiscal.

Apuntó que se ha vuelto al monopolio estatal, lo que deriva en que no hay competencia, los precios son más altos, no mejora el servicio y el consumidor no puede elegir a quién comprar.

Tener energía suficiente, dijo, es un tema de conocimiento técnico, de experiencia, de responsabilidad y transparencia.

En tanto, Mónika Campos, representante de Siemens Energy, señaló que por su posición geográfica, disponibilidad de mano de obra calificada y tratados comerciales, México tiene todas las de ganar ante el fenómeno del nearshoring y si se sabe aprovechar, puede generar 1.1 millones de empleos.

Recordó que los factores que detonaron el nearshoring fueron el conflicto entre China y EU, el costo oportunidad de la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia que afectó la cadena logística.

Apuntó que México es el mercado emergente con más potencial para el nearshoring y Chihuahua es el estado con mayores exportaciones a Estados Unidos al reportar un crecimiento de cerca de dos puntos porcentuales en los últimos tres años.

Los desafíos ante el fenómeno del nearshoring son la infraestructura de servicios, electricidad, luz y agua.

En su intervención, Ignacio Legarreta Castillo, consejero de Desec A.C., dijo que, para poder desarrollar proyectos factibles que le permitan al estado aprovechar al máximo esta oportunidad comercial, se debe tener una visión de largo plazo, basada en la factibilidad, planeación, estudios, preparación de sitio, construcción y cierre.

“Un proyecto, para que sea sostenible, debe tener todos estos elementos”, señaló, y resaltó que el verdadero potencial que tiene Chihuahua es solar y no eólico.

Asimismo, fue claro al decir que el estado no se encuentra listo para el nearshoring. “Si queremos atraer la inversión, necesitamos brindar al inversionista todos los servicios; vamos ofertando parques industriales que tengan todos los elementos”, propuso.

A su vez, Alberto Torres García, consejero en Canacintra Chihuahua, habló sobre la red que Ecogas tiene instalada en el estado, con más de 4 mil 800 km de tubería, para dar servicio a 153 mil clientes, de los cuales 44 mil son comerciales.

Carmen Julia Navarro Gómez, presidenta de la Sección Regional Chihuahua de la Asociación Mexicana de Hidráulica, comentó que es necesario reflexionar el uso del agua, tanto en la industria como en la comunidad.

En ese sentido, explicó que es esencial comprender que el recurso hídrico es compartido entre los diversos usos y usuarios. Agregó que hay desafíos clave por resolver, como la generación de sinergias para la adecuada utilización del vital líquido, así como la estandarización de los aprovechamientos en las zonas industriales.