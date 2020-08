Cerrarían Uber y Lyft en California

San Francisco– Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. han dicho que pueden suspender hoy sus operaciones de transporte compartido en California, intensificando una batalla de alto riesgo con su estado de origen sobre cómo deben clasificarse sus conductores, señaló The Wall Street Journal.

El diario dijo que California demandó a las empresas en mayo, alegando que violaban una nueva ley estatal que exige que las compañías traten a los trabajadores como empleados en lugar de contratistas independientes si están controlados por su empleador y contribuyen a su curso habitual de negocios, entre otras cosas.

Uber y Lyft, ambos con sede en San Francisco, argumentaron ser plataformas tecnológicas que conectan a los pasajeros con los conductores, no a las empresas de transporte, por lo que los choferes no forman parte de su negocio.

El Journal indicó que un juez estatal estuvo de acuerdo con California y dio a las empresas hasta la medianoche de este viernes para reclasificar a sus conductores como empleados. A menos que un tribunal de apelaciones decida suspender el fallo, el plazo se mantiene.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, y el de Lyft, John Zimmer, dijeron que preferirían suspender las operaciones en el estado que cambiar sus negocios de la noche a la mañana.

Ambas empresas argumentan que la reclasificación requerirá que los conductores trabajen en turnos programados previamente, lo que les privará de la flexibilidad de la que disfrutan actualmente.

Cumplir con la orden socavaría la economía del transporte compartido, transformando a Uber y Lyft en operadores de taxis tradicionales en un momento en que luchan por obtener ganancias. También podría sentar un precedente para las batallas legales que se desarrollan en otras partes de Estados Unidos y en todo el mundo, consideró el diario.