Cerrarán 8 negocios en Soriana Iglesias

Al menos ocho locales ubicados en el interior de Soriana Iglesias se verán afectados por el cierre que se planea de este centro comercial para la construcción de un megacomplejo de oficinas y habitacional a principios del próximo año.

En ese espacio se ubican una estética, una clínica dental, dos tiendas de reparación de teléfonos, un módulo de Telcel, un local naturista, uno de venta de regalos y artesanías, además de otro de electrónica industrial.

Se espera que el proyecto ‘Alameda Iglesias’ sea inaugurado en el 2022 y en él se invertirán alrededor de 2 mil millones de pesos por parte de Loma Desarrollos, quien el jueves de la semana pasada abrió en Juárez Mi Plaza Libramiento.

Mientras tanto, locatarios de Soriana manifestaron incertidumbre debido a que, aunque ya fueron notificados de este cierre, no se ha oficializado una fecha.

Algunos de ellos comentaron que la tienda está tratando de reubicarlos a otros centros comerciales como Las Torres, La Cuesta, Sendero o San Lorenzo, aunque las rentas ahí son mucho más caras.

La propietaria de la tienda de artesanías y regalos comentó que por lo pronto ya comenzó a rematar sus productos, pues le es imposible pagar la renta de hasta 12 mil pesos que le cobran en el caso de Soriana San Lorenzo.

“Aquí pago 4 mil pesos, podré pagar otros mil o mil 500 pesos más, pero no lo triple como me piden allá y por lo pronto mejor voy vendiendo en lotes mi mercancía”, dijo la mujer que prefirió omitir su nombre.

Otros locatarios también están inconformes porque por medio de trabajadores de Soriana se enteraron que el cierre de la tienda se llevará a cabo en octubre, un mes antes de que las personas inicien con la compra de regalos navideños.

“Aunque sea que se esperen a enero, ya cuando haya pasado la época alta de ventas”, comentaron.

Empleadas de la estética mencionaron que se enteraron por la propietaria del lugar que la tienda será demolida para la construcción de Alameda Iglesias, por lo que por parte de Soriana se ofrecieron cambiarlas a Las Torres, aunque no aceptaron por estar lejos.

“No sabemos para cuándo, pero sí van a cerrar, por lo que la dueña de la tienda está buscando algo por aquí cerca a dónde cambiarnos”, expresaron.

El Diario buscó la versión de Ana Paola Morales, encargada de relaciones públicas a nivel nacional de Soriana, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.



