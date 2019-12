Cerrará Huawei centro de investigación en Norteamérica

Beijing— Huawei mudará su centro de investigaciones de Estados Unidos a Canadá debido a las sanciones estadounidenses, anunció ayer martes el fundador de la empresa tecnológica china que ha sido acusada de espionaje por Washington.

En entrevista con el diario canadiense Globe and Mail, Ren Zhengfei, fundador y presidente de la firma asiática, manifestó que la decisión es necesaria porque se le ha prohibido a Huawei interactuar con empleados estadounidenses.

Huawei Technologies Ltd. es la segunda mayor fabricante de celulares y la mayor productora de dispositivos comunicaciones para las compañías de telefonía celular. Las autoridades estadounidenses insisten en que la empresa representa un riesgo para la seguridad y le ha impuesto restricciones a su acceso a componentes y tecnología estadounidenses. La compañía rechaza las acusaciones.

El Gobierno de Donald Trump anunció una autorización temporal de 90 días a ciertas ventas Huawei, específicamente en lo que refiere a tecnologías necesarias para otorgar acceso a la telefonía celular en zonas rurales.

Ren no dio detalles, pero Huawei confirmó en junio que había eliminado 600 puestos de trabajo en su centro en Silicon Valley cerca de Santa Clara, California, dejando sólo 250 empleados.

“El centro de investigación y desarrollo se trasladará de Estados Unidos a Canadá”, expresó Ren en la entrevista. “Debido a la prohibición dictada por Estados Unidos, no podíamos comunicarnos con nuestros propios empleados en Estados Unidos, ni por teléfono ni por e-mail”.

Huawei, la primera empresa global tecnológica de China, está en apuros para rescatar sus finanzas ante la posible pérdida de acceso a componentes estadounidenses, lo que podría afectar sus ventas de smartphones.

Huawei, cuya sede está en Shenzhen, en el sur de China, tiene otros centros de investigación en Alemania, India, Suecia y Turquía.

En noviembre, la empresa empezó a vender un smartphone plegable llamado Mate X, que no requiere chips estadounidenses ni apps de Google.