‘Cazaofertas’ de útiles se lanzan a las tiendas

Padres de familia se lanzaron a la cacería de útiles escolares a menos de una semana del regreso de clases en nivel básico.

Establecimientos como papelerías reportan incrementos en sus ventas de hasta un 100 por ciento, aunque cadenas más grandes esperan un alza de hasta un 500 por ciento en estos últimos días que quedan de vacaciones.

María Elena Sánchez, madre de familia, declaró que aún no surte en su totalidad el material educativo que requerirá su hija en la entrada a la preparatoria, aunque fue adelantándose y compró lo necesario para el primer día.

“Me fui a la feria que hizo la Profeco en el Parque Central y compré lo que siempre piden: que plumas, lápices, tijeras, corrector, juego de geometría, mochila y eso. Los cuadernos aún no los compro, porque como no nos han dado la lista aún, no sé cuántos necesite ni de qué tipo y no quiero hacer gasto doble”, expresó.

Esperan otro ‘golpe’ al bolsillo

En ese material, más uniformes y zapatos, dijo que el desembolso fue de alrededor de 3 mil pesos, que espera que se incremente en al menos mil pesos más cuando le entreguen la lista de material completo.

Cecilia Meza, otra madre de familia, manifestó que en su caso se fue a El Paso a adquirir el material para su hijo de secundaria, donde gastó unos 60 dólares.

Dijo que en esta ocasión no fue necesario comprar uniformes como lo hizo el año pasado, por lo que el gasto fue menos.

Javier Guerrero, gerente general de grupo Papelerama, destacó que desde principios de este mes y durante todo septiembre, los padres de familia comienzan a prepararse con los útiles escolares, lo que incluso agota ciertos artículos.

“Es una locura, no hay una comparación de un mes normal, es un mes y medio donde nuestras tiendas se desbordan”, expresó.

El ciclo escolar comenzará hasta el próximo lunes 28 de agosto, aunque algunas escuelas ya entregaron la lista de material que requerirán los alumnos.

Ante ello, en otras papelerías más pequeñas, como lo es la llamada El Sapito, se reporta un incremento del 100 por ciento en ventas, que esperan que se duplique esta semana.

“Desde hace por lo menos dos semanas comenzaron a prepararse los papás, pero lo fuerte es esta semana”, manifestó Hilda Juárez, encargada de la misma.

