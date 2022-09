‘Cazabonos’ salen caros a maquilas

La rotación de personal producto de la “guerra de bonos de contratación” registrada hace meses en esta ciudad cuesta caro a las compañías.

De acuerdo con Julio César Chávez Marroquín, gerente de Recursos Humanos de la firma maquiladora Harman, cada trabajador “cazabonos” que deja esta empresa genera una pérdida estimada en 800 dólares.

“Fue básicamente una guerra de bonos de contratación y ‘cumplía mi período en una maquila’ y se iban a otra, y ahí estamos entrenando nuevamente, invirtiéndoles y nuevamente se va a otra a agarrar otro bono”, dijo Chávez.

“El costo de rotación aproximadamente, a lo mejor puede sonar descabellado, pero nos puede costar hasta 800 dólares por persona que se nos va (…) porque es inversión de gente que le ponemos a que los entrenen, el proceso de contratación, los insumos”, agregó.

El gerente de la empresa estadounidense productora de audioelectrónicos –y con dos plantas en esta frontera– mencionó estos costos en una conferencia de prensa realizada en las oficinas de Gobierno del Estado, donde se anunció un acuerdo de colaboración para la contratación de personas adultas mayores y con capacidades diferentes.

En ese contexto, Sergio Acosta, subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común de la administración estatal, planteó que entre los beneficios del plan conjunto de reclutamiento están, precisamente, el “alto sentido de pertenencia” que se genera entre la población contratada y con lo que, a su vez, se evita la rotación, que es una de las principales problemáticas de la industria maquiladora local.

Chávez, por separado, mencionó que las pérdidas de personal por causa de estos incentivos de ingreso motivaron que diversas compañías afiliadas a la asociación de maquiladoras Index acordaran entre junio y julio una tregua en el ofrecimiento de los mismos, la cual estará vigente hasta septiembre.

Y hacia el interior de sus plantas, se agregó, la firma también buscó aumentar su atractivo para el personal.

“Lo que estamos invirtiendo a lo interno es mejorar y meter a nuestros equipos de liderazgo, a entrenamientos, a cursos, al módulo de engagement (…), tenemos un modelo de responsabilidad social a nivel México, que nació en Ciudad Juárez”, expuso Chávez.

“Y no todo es la cuestión económica, sino también el salario emocional, cómo me tratan, cómo me siento, cubrir las necesidades básicas de la persona dentro de la empresa; entonces, trabajamos en esa parte para mitigar y que para la población Harman sea un área atractiva para trabajar”, agregó.

