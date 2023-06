Castigan inversionistas a Pemex

Ciudad de México.- Durante los últimos 8 años, los inversionistas han percibido un mayor riesgo de impago por parte de Pemex, lo cual se ha manifestado en el aumento de la prima contra este evento, destacó la firma Franklin Templeton México en un reporte.

La firma señaló que Pemex ha pasado de tener primas muy similares a las del país durante 2006 a 2014 con diferencias de 12 a 34 puntos base hasta los máximos registrados este año, donde el diferencial ya ronda los 485 puntos base o 5 veces la prima del país.

En su reporte "El castigo a Pemex", Ramsé Gutiérrez, vicepresidente senior y codirector de inversiones en Franklin Templeton México, señaló que este fenómeno ha sido muy específico sobre el corporativo y no sobre México, pues la prima del seguro para el país se ha mantenido relativamente estable y acorde a los eventos globales.

No obstante, esto no ha sido suficiente para Pemex, ya que tiene una garantía implícita del gobierno mexicano. Al ser una empresa altamente relevante para el gobierno y para el país, es de esperarse que la administración no permita su quiebra o que no pague sus obligaciones, pero los inversionistas castigan a la petrolera más que nunca.

Así que mientras en 2006 el diferencial de las primas de mercado promedio para asegurar evento de impago en dólares para México y Pemex era de 17 puntos base y se mantuvo estable hasta 2014, a partir del 2015 se ha venido incrementando dicho diferencial.

En 2016 dicho diferencial de primas era de 172 puntos base, en 2020 subió a 337 y este año se ubica en 486 puntos, mencionó el reporte.