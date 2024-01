Carga aérea en AICM cae 21.5% en 2023

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) movilizó 447 mil 887 toneladas de carga aérea en 2023, que significó una caída anual de 21.5 por ciento, de acuerdo con datos de la terminal.

Juan Carlos Machorro, especialista en el sector aeronáutico, indicó que parte del descenso en el principal aeropuerto del país obedeció a que el 8 de septiembre de 2023 entró en vigor el decreto federal que obligó a sacar la carga aérea de la terminal y trasladarla a otros aeropuertos nacionales.

Asimismo, indicó que por ello la caída en el movimiento de carga en el AICM no fue tan significativa ya que dicho decreto comenzó casi a finales del año pasado.

Explicó que otro factor que pudo haber contribuido a que la disminución no fuera tan pronunciada probablemente obedezca a que las aerolíneas comerciales han incrementado la capacidad de sus aviones en el transporte de mercancías.

Además, añadió, la tendencia en este Gobierno es inaugurar o echar a andar las obras antes de que estén listas para operar al 100 por ciento.

"Por ejemplo, en materia aduanal, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no estaba listo cuando se aplicó el decreto de obligatoriedad, no estaba listo para el despacho aduanal del 100 por ciento de los productos importados, que si se podían despachar en el AICM", recordó.

Por lo que las líneas aéreas, dijo, quizá decidieron por la imposibilidad del Aeropuerto de Santa Lucía, cuando menos durante un tiempo, importar más bienes y productos desde el AICM.

Machorro destacó que la infraestructura que rodea al AIFA es otro factor determinante para recibir al 100 por ciento todo el ecosistema de carga del Valle de México.

Recordó que incluso, previo al decreto, la industria solicitó un plazo mayor para poder mudar sus operaciones hacia el AIFA.

"No es que el AIFA no funcione como un aeropuerto -el cual una parte importante de su vocación aeroportuaria puede ser de carga por la capacidad de almacenamiento y de refrigeración, el metraje de sus bodegas-, pero eso no iba ocurrir inmediatamente en 2023", apuntó.

Para que el Aeropuerto de Santa Lucía sea una opción en el movimiento de bienes se requiere de inversión y un trabajo coordinado entre todos los actores de la industria, indicó el especialista.

"Estos factores pudieron influir en que la disminución de carga en el AICM no reflejen lo que el Gobierno hubiera deseado por decreto.

"Esta tendencia se podría ir revirtiendo poco a poco en la medida de que el AIFA vaya madurando y mejorando sus capacidades de recepción y manejo de carga", puntualizó.