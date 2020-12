Cancela Interjet sus vuelos por cuarto día

Víctor Zubieta / Agencia Reforma

Ciudad de México— Este martes, Interjet tampoco realizará sus vuelos programados, con lo que ya suma cuatro días con cancelaciones y a algunos pasajeros afectados les ha ofrecido viajar en la segunda semana de este mes o hasta febrero de 2021.

Desde el sábado pasado, la aerolínea dejó de operar sus vuelos debido a que no pagó el suministro de turbosina.

Sin embargo, este día tampoco volará, según información proporcionada por pasajeros afectados y por los aeropuertos donde actualmente opera.

Aimeé tenía programado viajar este martes a las 10:40 horas en el vuelo 3051 Cancún-Ciudad de México-Guadalajara, pero la aerolínea le notificó por correo electrónico que había una afectación para este vuelo y que se comunicara por teléfono para recibir más información.

Después de 30 llamadas, finalmente la atendieron y le explicaron que por motivos operacionales su vuelo se cancelaba y que podían reasignarle un asiento en el siguiente vuelo disponible, programado hasta el día 10 de este mes.

"Pero no sé, es arriesgarse a que se vuelva a cancelar y los vuelos ya por la cercanía a las fiestas navideñas van a estar súper caros", comentó la pasajera, quien compró sus boletos a principios de este año.

Personal de atención a clientes del Aeropuerto Internacional de Cancún confirmó que todos los vuelos de Interjet desde y hacia este destino, programados para hoy, están cancelados.

"Me aparecen todos sus vuelos cancelados, tengo aquí que todos están cancelados", comentó un empleado de atención al pasajero.

Un colaborador de atención al cliente del Aeropuerto Internacional de Monterrey también notificó que Interjet tiene cancelados sus vuelos este martes.

Paola Cruz es otra de las pasajeras afectadas por las cancelaciones de Interjet en los últimos cuatro días.

Ella iba a viajar el 29 del mes pasado en el vuelo 2361 Cancún-Ciudad de México; sin embargo, la aerolínea le informó vía correo electrónico que había sido reprogramado para el 4 de este mes y después lo cambió para febrero del 2021.

"Decidí irme al aeropuerto y tratar de solucionar el problema, llego y ¡oh, sorpresa! (No había) absolutamente nadie de Interjet. (Además), hubo una señora del call center, Cecilia Ramírez, que me dijo literal 'yo que usted checaba mejor en Volaris o Aeroméxico porque nosotros ya no vamos a volar y si se quiere quejar en Profeco, aquí pierde el tiempo, no le vamos a solucionar nada'", contó.

Después de eso, la aerolínea le envió otro mensaje por correo electrónico notificándole que su vuelo saldría hasta el 4 de febrero del 2021, por lo que decidió comprar un boleto con Volaris para regresar a la Ciudad de México.

Pese a las reiteradas cancelaciones de estos últimos días, Interjet no ha informado nada sobre esta situación en sus redes sociales o página oficial y, por el contrario, presume viajes hacia destinos como Nuevo León .

"La Sultana del Norte te está esperando #VuelaTranquilo con @Interjet a la capital de Nuevo León", fue el mensaje que publicó la aerolínea en su cuenta oficial de Twitter, ayer por la tarde.

Este viernes, la aerolínea también podría enfrentarse a un problema más: el estallamiento de huelga de sus empleados.

Sus colaboradores activos tienen previsto estallar dicha huelga este viernes, debido a que la empresa les adeuda cinco quincenas de salario y prestaciones como vales de despensa.