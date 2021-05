Cancela CRE 139 permisos de comercialización

Ciudad de México– La Comisión Reguladora de Energía (CRE) hizo oficial ayer la caducidad de 139 permisos de comercialización de petrolíferos y gas natural que no registraron actividades de venta de combustibles durante un año.

A través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que los 125 permisos correspondientes a la comercialización de petrolíferos y los 14 de gas natural ya no están vigentes por la supuesta inactividad de sus derechos otorgados en el permiso correspondiente.

Dentro de los permisos caducados en petrolíferos se encuentran las razones sociales Comercializadora de Energéticos Alianza, Oleum Chemicarum Consumens, Ángel Antonio González Rodríguez, Operación Integra de Estaciones de Servicio, SWC Transportes de México, Enviro Evolution, Cirsadi Gasolineras y Servicios Aéreos Corporativos, entre otros.

Mientras que en el área de gas natural se tiene a empresas como Iberdrola Energía Altamira de Servicios, Shell México Gas Natural, Avant Energy, Industrias Energéticas, MGC México, New World Fuel y algunas más.

La razón por la que se dio la caducidad de los permisos es porque, según la CRE, el permisionario no tuvo registro de actividad durante 365 días.

“Esta Comisión no tiene conocimiento que el permisionario haya realizado la actividad por un período consecutivo de al menos 365 días naturales, en virtud de que en el expediente no consta que haya reportado ventas en los reportes semanales (volúmenes y precios), con el que acredite que ha llevado a cabo la actividad”, exponen los documentos de las publicaciones y acuerdos.

Especialistas consideran que la acción de la CRE podrá ser impugnada por los afectados porque resulta complicado comprobar que los permisionarios no ejercieron ninguno de sus derechos conferidos.

Daniel Salomón, asociado de la firma González Calvillo, comentó que la caducidad de permisos es un concepto que existe desde hace tiempo y tiene el objetivo de retirar permisos que no ejercieron sus derechos; sin embargo, el argumento de la CRE de no reportar comercialización no implica la inactividad del mismo.

“Las resoluciones de caducidad tienen una errónea fundamentación y motivación, ya que los permisos de comercialización confieren el derecho de ofertar, no necesariamente vender; de ahí que justificar la inactividad del permiso, basado en la falta de reportes de venta a la CRE, es errónea y confunde dos temas importantes: los derechos conferidos en los permisos de comercialización y la diferencia entre caducidad e incumplimiento de obligaciones”, explicó Salomón.

Dicha cancelación de permisos está relacionada con la aplicación del artículo 5 transitorio de la reforma a la Ley de Hidrocarburos que entró en vigor el pasado 5 de mayo, y en la que se establece que se “privará de efectos jurídicos a los permisos que hayan caducado”, y el cual no ha sido impugnado o suspendido por los amparos presentados.

Ramsés Pech, analista del sector energético, dijo que esto implica un precedente de cómo las autoridades, Sener y CRE, cancelarán u otorgarán permisos.

“Esto podría crear incertidumbre o confianza, dependiendo la forma como sea resuelto en los juzgados (según los amparos que se presenten) y los argumentos que la CRE y Sener determinen plasmar en cada pugna que se tenga.

El tiempo que se tarden en resolverse, será el nivel de incertidumbre, y paro que se tendrán para la inversión en los próximos meses a los proyectos”, advirtió.