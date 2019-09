Cancela AMLO proyectos mineros

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en días anteriores que aún cuando la minería es de vital importancia para el país, durante su administración no se otorgaran más concesiones. Lo anterior generó preocupación y desconfianza en el sector minero, según destacó EC Legal Rubio Villegas.

Pero aún cuando esa es la postura de la Presidencia de la República, expertos indican que hay la posibilidad de que sí se puedan conceder.

La firma legal explicó que debido a que actualmente la Ley Minera y su Reglamento no han sufrido cambios en nuestro país, es posible ingresar una solicitud de concesión sobre terreno libre, a pesar de que la administración Federal ha declarado que no otorgará más licencias.

En ese sentido, expresó a través de un comunicado que a actualmente la Ley Minera y su Reglamento no han sufrido ningún tipo reforma, adición y/o modificación. Además de que tampoco se ha expedido ningún decreto por parte del Ejecutivo federal que limite el otorgamiento de las concesiones mineras en México.

Ante tal situación, afirmó que es posible ingresar una solicitud de concesión minera sobre terreno libre conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Minera y los numerales 4 y 16 de su Reglamento, que luego de cumplir con las condiciones y requisitos conforme a derecho, desencadenará forzosamente en la expedición de un nuevo título de concesión como acto administrativo.

La firma destacó que la industria minera representa un impulsor económico importante, debido a que México es actualmente el principal productor de plata en el mundo, así como uno de los mayores productores de cobre y oro.



