Cambios fiscales pegan a empresas

Las nuevas disposiciones fiscales que entraron en vigor este 2019 están ahorcando la operatividad de las empresas al punto de frenar la contratación de personal, señaló Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juárez.

El representante del sector patronal comentó que el principal golpe fue la eliminación de la Compensación Universal, que al ya no permitir compensar saldos a favor contra impuestos a cargo perjudica el flujo de efectivo de las empresas.

Lo anterior debido a que ahora las compañías forzosamente tienen que recurrir a la devolución del IVA, proceso que tarda semanas, lo que merma las finanzas de las empresas.

Esto, combinado con el programa de estímulos fiscales para la frontera, ha generado que principalmente los pequeños y medianos negocios detengan sus planes de crecimiento, al tener su capital detenido en espera del IVA.

Recordó que el estímulo del IVA al 8 por ciento deja fuera a las importadoras, que al importar su mercancía en 16 por ciento de IVA y vender al 8 por ciento trae un diferencia del 8 por ciento, que es solicitado en devolución al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, el retorno está tardando hasta dos meses, tiempo en que los establecimientos tienen ese capital detenido y con ello los planes para invertir o contratar personal.

Eduardo Ramos indicó que los pequeños y medianos empresarios son los más afectados, pues no tienen la capacidad de tener un área contable como la que exigen las actuales disposiciones fiscales.

Una encuesta realizada a los socios de Coparmex arrojó que el 66 por ciento está aplicando la tasa al 8 por ciento, 16 por ciento todavía no reciben respuesta por parte del SAT, 3 por ciento recibieron respuesta negativa y 15 por ciento no aplicó al estímulo del IVA.

Además el 80 por ciento de los socios adheridos al organismo no aplicó al estímulo del ISR por considerarlo riesgoso.

A un 24 por ciento de los establecimientos encuestados su área de contabilidad le recomendó no aplicar al ISR, por las trabas que presenta.



