Cambian cálculo de estímulo a gasolinas

Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda anunció este lunes modificaciones al mecanismo con el que se calcula el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicable a gasolinas, las cuales surtirán efecto a partir de mañana.

Según informó la dependencia a través de un comunicado, la fórmula, que antes tomaba en cuenta precios de mayoreo y el margen de las estaciones que venden al menudeo, ahora sólo tomará en cuenta los precios de mayoreo debido a que estos se ajustan por las condiciones del mercado.

La medida busca reforzar el objetivo de que los precios no aumenten en términos reales, una de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual recordó hoy durante su informe de 100 días de gestión.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que se modifica el mecanismo con el que se fija el estímulo al IEPS aplicable a combustibles, para desvincularlo de elementos que no son determinados por el Gobierno y cuya evolución puede afectar el cumplimiento de su objetivo: que los precios al público no aumenten en términos reales".

"Con base en el nuevo esquema, los estímulos aplicables los días 12 al 15 de marzo aumentarán de 9.4 a 32 centavos por litro para la gasolina menor a 92 octanos y de 1.030 a 1.404 pesos por litro para el diésel, beneficio que deberá reflejarse en menores precios al mayoreo en el monto del estímulo adicional, en promedio", señala un comunicado.

Hacienda detalló que después de realizar un análisis al mecanismo de cálculo se detectaron dos patrones en la evolución de los precios al consumidor. Por un lado, los márgenes aumentaron durante la segunda mitad de 2018 sin explicación de mercado clara.

Por otro, los precios al público no se ajustaban al mismo paso que los de mayoreo, por lo que el beneficios del estímulo no eran transmitidos en su totalidad a los consumidores finales.