Cae poder de compra de remesas por inflación y 'superpeso'

Ciudad de México.- El poder de compra de los mexicanos que reciben remesas tuvo una caída de 12 por ciento en el primer trimestre de este año en su comparación anual, ante la elevada inflación y la apreciación del peso, revela el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

"La inflación y el peso fuerte han disminuido el poder de compra de las remesas. O sea, el país se beneficia de los dólares, pero los hogares receptores necesitan recibir más pesos para compensar la inflación y la apreciación del peso", expuso Jesús Cervantes, director de Estadísticas Económicas del Cemla.

En el primer trimestre de este año, las remesas crecieron uno por ciento, pero en pesos constantes tuvieron una caída de 12 por ciento, detalló tras presentar el estudio "La emigración mexicana femenina, el ingreso por remesas y la inclusión financiera", realizado en colaboración con Banorte.

Además, explicó que mientras que un hogar que recibía 500 dólares en diciembre de 2020, ahora requiere (a abril de 2024) un total de 730 dólares para poder comprar lo mismo que compraba antes.

"Eso también a lo mejor es parte de la explicación del aumento de los dólares mandados por remesas, que a lo mejor dicen: 'sabes qué con los pesos que me mandas ya no me alcanza'. Porque aparte la remesa llega en pesos", mencionó.

[[¡Envían mujeres la misma proporción de sus ingresos

Pese a que las mujeres mexicanas inmigrantes perciben ingresos menores que los hombres en la misma condición, ellas envían el mismo porcentaje del total de sus recursos, enfatizó el Cemla.

De sus ingresos generados entre 2021 y 2023, los hombres enviaron 17.8 por ciento del total y las mujeres 17.7 por ciento, de acuerdo con el estudio.

En 2023, un inmigrante mexicano hombre en Estados Unidos con jornada de tiempo completo tuvo un sueldo promedio anual de 50 mil 785 dólares, de acuerdo con el estudio, mientras que para la mujer mexicana fue de 41 mil 972 dólares por el mismo periodo.

"Aunque ganan menos que los hombres en términos relativos, es el mismo esfuerzo que el que hacen los inmigrantes del género masculino", resaltó Cervantes.

Respecto al total de las remesas enviadas país, las mexicanas inmigrantes que laboran en Estados Unidos envían 27.1 por ciento.

De 2021 a 2023, México recibió un total de 165 mil 542 millones de dólares por remesas electrónicas provenientes del país vecino, de los cuales 47 mil 308 millones fueron enviados por mujeres, lo que representa 28.6 por ciento del total de las remesas electrónicas y 27.1 por ciento del valor total de las remesas que recibió el país.

Este 27.1 por ciento fue mayor al 25.1 por ciento que representó el monto conjunto de las remesas enviadas por mexicanas inmigrantes en Estados Unidos hacia el país en 2018 y 2019.

"En la percepción, la idea general es que los inmigrantes son hombres, realmente no se incorpora mentalmente que las mujeres también.

"Hay millones de mujeres que han emigrado y que trabajan, que mandan remesas para enviar a sus familiares que están en México", dijo Cervantes.

Los datos del estudio presentado este jueves se lograron con una muestra de 9 millones 700 mil envíos de remesas electrónicas enviadas a México desde Estados Unidos operadas por Banorte entre 2021 y 2022.