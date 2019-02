Cae 25% telefonía pública en tres años

Ciudad de México– Las líneas de telefonía pública disminuyeron 25 por ciento entre 2015 y 2018, muestran cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Mientras que en marzo de 2015 había alrededor de un millón 30 mil líneas en casetas públicas, al cierre del tercer trimestre de 2018 la cifra disminuyó a 774 mil 329 líneas.

Para analistas, la reducción se debe en parte a menores precios y cobertura de las tarifas y servicios móviles.

Además, afirmaron que la asequibilidad de los teléfonos móviles, sobre todo de los smartphones, ha hecho que también los usuarios tengan más acceso y utilicen cada vez menos las casetas de teléfono en las calles para realizar llamadas.

Santiago Gutiérrez Fernández, especialista en telecomunicaciones, dijo que la telefonía pública sobrevive porque una buena parte de la población aún no tiene acceso a redes de servicios móviles.

Por ello, afirmó que este tipo de telefonía no desaparecerá por lo menos en los próximos 10 años.

“En México aún hay un buen de población que no tiene acceso a celular, entonces la telefonía pública viene a llenar esa necesidad”.

“La tendencia general es que la telefonía pública como la conocemos hoy va a desaparecer, se va a tardar todavía algunos años, pero poco a poco dejará de ser utilizada conforme avancen las nuevas tecnologías”, comentó el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).