Buscan ubicación para centro de convenciones

Los líderes de las cámaras empresariales de Ciudad Juárez se reunieron ayer con el presidente del Fideicomiso del Centro de Convenciones, Javier Gómez Ito, quien les pidió que realizaran propuestas de los terrenos en los que podría edificarse.

Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expusieron su preocupación de que en 22 años el proyecto no ha podido cristalizarse.

Dinero de empresarios

“Parece ser que por grupos pequeños de juarenses… finalmente no les gusta nada en ningún lado, a todo le ponen peros, es una barbaridad, creyendo que es un dinero de los juarenses. No: les repito, ése no es dinero de los juarenses, es dinero que proviene de una sobretasa del predial de los empresarios”, enfatizó Nora Yu, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial.

Dijo que una de las propuestas que ha realizado el empresariado es la zona Centro, debido a que daría una imagen diferente a ese sector.

Las propuestas que durante 2023 se habían analizado pero que no fueron aceptadas son Los Hoyos de El Chamizal y El Punto.

‘Toda la ciudad tiene dueño’

“Siempre están alegando que se va a beneficiar a X o Y familia… en cualquier parte que se haga se va a beneficiar a alguien, toda la ciudad tiene dueño”, señaló.

Sergio Colín Chávez, presidente de Index Juárez, quien también asistió a la reunión, dijo que a diferencia de las ocasiones anteriores en las que han tratado este tema, en ésta se acordaron objetivos más específicos por períodos, además de que tienen reuniones recurrentes con Gómez Ito para generar estrategias.

“Todavía no hay propuesta de lugar, están las cuatro o cinco que había; esperemos que otras siguen durante los próximos meses”, añadió.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx