Buscan que empresas cambien su logística a Tornillo

Con el anuncio de que el cruce comercial Guadalupe -Tornillo no cerrará sus operaciones, sino que estará abierto de manera permanente, la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) cuenta ya con la certeza de empezar a planear su logística para promover entre las empresas que cambien sus operaciones hacia allá, dijo Gerardo Pérez Gastelum, presidente de ese gremio en Ciudad Juárez.

“Cuando estaba la amenaza de que lo cerraran no podíamos forzar a las empresas a cambiar su logística porque era algo temporal, decían las empresas ¿Cómo me quieres hacer que cruce por allá si mañana me lo van a cerrar?´, entonces, pues ahora esta noticia nos llena de alegría a todos porque nos da certeza para ya planear la logística para que utilicen ese puente”, mencionó.

Dijo que aún y cuando la apertura era temporal, los agentes HASTA EL momento son unas 50 exportaciones por ese puerto internacional aduanales apoyaron y promovieron dicho cruce.

“Nosotros hemos hablado con nuestros colegas de la importancia de concientizar a los clientes de que crucen por allá, primeramente para desahogar Juárez, que está saturadísimo de tráfico y de contaminación, sobre todo las cargas que vienen del sur del país para que usen los puentes alternos que son Jerónimo y Tornillo”, enfatizó.

En lo que se refiere a Ciudad Juárez, dijo que se tiene la complejidad de que los transportistas tienen que usar la carretera Juárez -Porvenir, lo cual resulta compli

cado debido a los asentamientos urbanos que están sobre la carretera, además de que es angosta y hay muchos topes.

En cuanto al cambio de operaciones de la AAA hacia allá, dijo que tienen la facultad de nombrar un multi dependiente que pueda atender los despachos de los asociados, por lo que no representa un costo en infraestructura u otro tipo de inversión.

Dijo que es necesario empezar en el cambio de la logística hacia allá para que todos los involucrados en las exportaciones e importaciones estén preparados antes de que llegue el 2025, cuando se espera el cierre del cruce comercial de Córdova Américas por las remodelaciones que se realizarán.